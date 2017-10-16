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16октября
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сегодня, 18:45 4

Сборная России по футболу обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
Фото: РИА Новости

65-е место в рейтинге Международной федерации футбола заняла сборная России. Команда оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей, сообщает «Лента».

Сборная России по футболу опустилась на рекордно низкое для себя место в международном рейтинге. По сравнению с предыдущим, национальная команда потеряла одну позицию и расположилась между сборными Кабо-Верде (64 место) и Гвинеи (66 место). Всего в активе россиян 563 очка.

Первая тройка лидеров рейтинга: Германия, Бразилия и Португалия. С постсоветского пространства лучшей сборной оказалась Украина, занявшая 30-е место.

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#спорт #футбол

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    24 минуты назад

    мерзавцы!!!!!

  • karlik nos

    karlik nos
    24 минуты назад

    так и зарплата как и у Кабо-Верде ...такая и игра

  • Kats

    Kats
    17 минут назад

    Так этим пешеходам юродивым еще больше бы платили, они вообще на поле выходить не будут. На фига? Денежки и так капают. Посадите их на сдельщину - выиграли, получили з.п., проиграли - пусть идут вагоны разгружать....

  • Nikodim

    Nikodim
    5 минут назад

    это еще не рекорд. после чемпионата мира мы на 66 будем )

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