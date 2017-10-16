Сборная России по футболу обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу опустилась на рекордно низкое для себя место в международном рейтинге. По сравнению с предыдущим, национальная команда потеряла одну позицию и расположилась между сборными Кабо-Верде (64 место) и Гвинеи (66 место). Всего в активе россиян 563 очка.

Первая тройка лидеров рейтинга: Германия, Бразилия и Португалия. С постсоветского пространства лучшей сборной оказалась Украина, занявшая 30-е место.