Сборная России по футболу обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
65-е место в рейтинге Международной федерации футбола заняла сборная России. Команда оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей, сообщает «Лента».
Сборная России по футболу опустилась на рекордно низкое для себя место в международном рейтинге. По сравнению с предыдущим, национальная команда потеряла одну позицию и расположилась между сборными Кабо-Верде (64 место) и Гвинеи (66 место). Всего в активе россиян 563 очка.
Первая тройка лидеров рейтинга: Германия, Бразилия и Португалия. С постсоветского пространства лучшей сборной оказалась Украина, занявшая 30-е место.
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