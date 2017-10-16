160 килограммов марихуаны амурчанин спрятал в лесу

Около 160 килограммов наркотиков изъяли полицейские в Михайловсковском районе. Мешки с наркотиком обнаружили в лесополосе. Выяснилось, что складировал марихуану житель Прогресса.

Коноплю амурчанин собирал в окрестностях родного Прогресса. Мужчина 1988 года рождения паковал наркотик в мешки и складировал их в лесу. Общий вес запрещённого вещества составил около 160 килограммов. Все собирал для собственного пользования, сообщил амурчанин полицейским.

Уголовное дело возбудили по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов… в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы.