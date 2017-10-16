Современный молочный комплекс открыли в Тамбовском районе

Фото пресс-службы правительства Амурской области

В Тамбовском районе открылся коровник на 490 голов и доильно-молочный блок. Пока в современный молочный комплекс завезли 265 голов скота.

Новый комплекс оснащен современным оборудованием. Строить его хозяйство «Приамурье» начало в 2016 году. Коровник и доильно-молочный блок готовы, строится телятник. На торжественное открытие пригласили первых лиц области.

Животные в новом коровнике будут содержаться в боксах с дворами для выгула. Новый коровник предусматривает беспривязно-боксовое содержание на 8 групп животных с выгульными дворами. Кормление коров в новом молочном комплексе осуществляется с помощью кормораздачика-смесителя, а доение – на доильной установке типа «карусель» на 24 места. Комплекс оборудован программой управления стадом.

«Ввод в эксплуатацию столь масштабного объекта, начинённого новейшими технологиями – это без сомнения, большой шаг вперёд как для отдельно взятого предприятия, так и для всего амурского животноводства. Сугубо экономический эффект выразится в снижении себестоимости молока, увеличении продуктивности животных, и как следствие – в росте выручки от реализации продукции и объема налогов в бюджет», – отметил губернатор Александр Козлов.

На новом предприятии появится около 25 новых рабочих мест, для сотрудников на предприятии планируют построить 32-квартирный жилой дом. Более 6 миллионов рублей ежегодно будет выплачиваться в бюджет Амурской области.

Всего на сельхозпредприятиях и в КФХ области сегодня содержится 8 137 коров. В сутки надой превышает 100 тонн молока. В среднем одна корова дает 13,7 килограмма. При этом надои у коров на сельхозпредприятиях выше, чем у животных в крестьянско-фермерских хозяйствах. На последние из общего числа приходится немногим более 1,5 тысячи животных.

Самыми крупными в Амурской области хозяйствами являются ЗАО «Агрофирма АНК» и АО «Луч». Агрофирма имеет статус племенного репродуктора. На предприятии 2 145 голов крупного рогатого скота, в том числе 1 093 коровы. За 9 месяцев в «Агрофирме АНК» получили 851 теленка, произвели 4 832 тонны молока, что больше уровня прошлого года на 455 тонн. В животноводческом комплексе «Луч» – 1 170 коров. Ими ежедневно производится около 20 тонн молока. Помимо этого, в области имеется одно предприятие с численностью коров более 800 голов, два предприятия – более 600 голов.