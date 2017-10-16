В Белогорске произошло задымление в вагоне поезда: погиб человек

Фото: insit.tv

В понедельник, 16 октября, во второй половине дня на железнодорожной станции в Белогорске случилось ЧП. Здесь произошло задымление в одном из вагонов грузового поезда. На месте происшествия был найден труп мужчины, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Подробности случившегося пока неизвестны. По факту происшествия транспортная полиция проводит проверку. «Амур28.инфо» пишет, что труп мужчины нашли в вагоне, где произошло задымление. Он лежал на полу возле печки лицом вниз. Причину гибели предстоит установить специалистам.

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#Белогорск #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев