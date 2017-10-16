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16октября
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сегодня, 17:16 0

Право торговать в павильоне «Овощи, фрукты» в Белогорске продали за рекордную сумму

Право торговать в павильоне «Овощи, фрукты» в Белогорске продали за рекордную сумму
Фото: foto.cheb.ru

Сегодня в администрации Белогорска прошли торги по продаже права на размещение торгового павильона. Киоск «Овощи, фрукты» площадью 18 квадратных метров разместится у оптовой базы на перекрестке улиц Денисенко и Маяковского. За право торговать в этом месте конкурировали два участника аукциона.

«Начальная цена аукциона составила чуть более 42 тысяч рублей, – рассказал заместитель председателя комитета имущественных отношений Александр Синько. – Шаг аукциона составил 4 250 рублей. За полчаса его участники сделали более 150 шагов. В результате начальная цена увеличена более чем в 16 раз. Победил участник, предложивший около 700 тысяч рублей».

Средства в бюджет города победитель торгов перечислит в ближайшее время. Всего с начала текущего года комитетом имущественных отношений проведено 36 торгов по продаже права на установку нестационарных торговых объектов и 37 – по лоточной торговле. Доход города от их проведения с учетом арендной платы составил уже более 3,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба белогорской администрации.

17 и 18 октября в администрации Белогорска состоятся аукционы на право торговли новогодней продукцией. В городе определено 8 мест для реализации елей, сосен, праздничной пиротехники и сувениров через нестационарные объекты торговли.

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#Белогорск #торговля #финансы

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