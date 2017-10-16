На храме в микрорайоне Благовещенска установили крест

В понедельник, 16 октября, в микрорайоне Благовещенска на храме Ксении Петербургской с помощью крана установили купол и крест. Чин освящения крестов храма провел епископ Лукиан.

Золота на куполах нет ни грамма, но их стоимость составляет около 4 миллионов рублей. Переговоры с поставщиками начались еще зимой. Договориться удалось только в мае 2017 года с одним из заводов в Челябинской области. Привезли купола в разобранном виде, собирали и делали их облицовку на месте. Вес малого купола – две тонны, большого – около 13-ти.

Специалисты отмечают: технически поднять верхушку – ювелирная и синхронная работа. Изначально планировалось привлечь для работы один мощный кран. Но оказалось, что доставить его в Благовещенск с крупных амурских предприятий не только сложно, но и дорого. Поэтому пришлось использовать кран меньшего размера и мощности.

«Чтобы купол выглядел действительно, как золотой, на листах нержавейки делается покрытие из нитрида титана. Оно не уступает по внешнему виду сусальному золоту, но значительно экономичнее, а также долговечное. Современный материал, который уже используется довольно давно», – рассказал помощник настоятеля прихода по вопросам строительства Александр Курако.

Строительство храма давно перешагнуло в стоимости 50 миллионов рублей. Точную сумму озвучить пока затрудняются. Она будет известна только после сдачи храма. Но отмечают: 30 миллионов рублей хватит для того, чтобы полностью завершить строительство. Сейчас свободных средств уже нет, есть даже долги перед некоторыми подрядчиками.

«Этот храм действительно строится на пожертвования. И то, что он быстро, активно строится, ярко свидетельствует о том, что храм нужен. Он востребован, и люди его ждут. Мы сегодня освятили кресты и купола, которые будут украшать этот район и будут хорошим маячком для всех верующих и православных людей», – рассказал епископ Лукиан.

До наступления холодов планируют закончить остекление храма. Кровлей, внутренней и наружной отделкой, ограждением и благоустройством займутся в 2018 году.