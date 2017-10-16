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16октября
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На храме в микрорайоне Благовещенска установили крест

На храме в микрорайоне Благовещенска установили крест

В понедельник, 16 октября, в микрорайоне Благовещенска на храме Ксении Петербургской с помощью крана установили купол и крест. Чин освящения крестов храма провел епископ Лукиан.

Золота на куполах нет ни грамма, но их стоимость составляет около 4 миллионов рублей. Переговоры с поставщиками начались еще зимой. Договориться удалось только в мае 2017 года с одним из заводов в Челябинской области. Привезли купола в разобранном виде, собирали и делали их облицовку на месте. Вес малого купола – две тонны, большого – около 13-ти.

Специалисты отмечают: технически поднять верхушку – ювелирная и синхронная работа. Изначально планировалось привлечь для работы один мощный кран. Но оказалось, что доставить его в Благовещенск с крупных амурских предприятий не только сложно, но и дорого. Поэтому пришлось использовать кран меньшего размера и мощности.

«Чтобы купол выглядел действительно, как золотой, на листах нержавейки делается покрытие из нитрида титана. Оно не уступает по внешнему виду сусальному золоту, но значительно экономичнее, а также долговечное. Современный материал, который уже используется довольно давно», – рассказал помощник настоятеля прихода по вопросам строительства Александр Курако.

Строительство храма давно перешагнуло в стоимости 50 миллионов рублей. Точную сумму озвучить пока затрудняются. Она будет известна только после сдачи храма. Но отмечают: 30 миллионов рублей хватит для того, чтобы полностью завершить строительство. Сейчас свободных средств уже нет, есть даже долги перед некоторыми подрядчиками.

«Этот храм действительно строится на пожертвования. И то, что он быстро, активно строится, ярко свидетельствует о том, что храм нужен. Он востребован, и люди его ждут. Мы сегодня освятили кресты и купола, которые будут украшать этот район и будут хорошим маячком для всех верующих и православных людей», – рассказал епископ Лукиан.

До наступления холодов планируют закончить остекление храма. Кровлей, внутренней и наружной отделкой, ограждением и благоустройством займутся в 2018 году.

Просмотров всего: 582

#религия #строительство

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Китайцы в первых рядах, должны стоять. Заслужили - строители.

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Нет что бы поставить.

    Они его установили..

  • Гудини

    Гудини
    1 час назад

    vertexКитайцы в первых рядах, должны стоять. Заслужили - строители.


    Вот, вот. Раньше храмы всем городом строили. А сейчас гастробайтеры из Поднебесной. Представляю, как его обгадили и обхаркали.

  • Пейс

    Пейс
    1 час назад

    Китайцы во всём мире сейчас строят! Главное, что дело идёт к завершению!!!

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Гудини
    vertex гастробайтеры из Поднебесной. Представляю, как его обгадили и обхаркали.


    Больше чем храм обгадили и обхаркали некоторые форумчане этого ресурса ни у какого китайца не получится. Русские в самих себя плюют так как никто во всем мире не плюет.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Тундра

    Гудини

    vertex гастробайтеры из Поднебесной. Представляю, как его обгадили и обхаркали.




    Больше чем храм обгадили и обхаркали некоторые форумчане этого ресурса ни у какого китайца не получится. Русские в самих себя плюют так как никто во всем мире не плюет.


    Какие ж это русские? Это совеццкие.

  • vertex

    vertex
    58 минут назад

    Русских и советских отменили. Россеяне сейчас все. Граждане РФ.

  • Пейс

    Пейс
    53 минуты назад

    Тундра
    Гудини
    vertex гастробайтеры из Поднебесной. Представляю, как его обгадили и обхаркали.


    Больше чем храм обгадили и обхаркали некоторые форумчане этого ресурса ни у какого китайца не получится. Русские в самих себя плюют так как никто во всем мире не плюет.


    Да разве здесь "форум":)))) ? Так, не о чём:) И "ресурсом" -эту помойку назвать сложно:) А вот на счет гадостей? Это вы верно подметили, здесь это умеют!

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    11 минут назад

    смотрю на них вылитые бизнесмены особенно этот с бородой...

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