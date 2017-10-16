На сайте минобра Амурской области проводят опрос о поборах в детсадах

Опрос проводится на сайте минобра. Амурчанам предлагают ответить на вопрос: «Осуществляется ли сбор дополнительных денежных средств в вашем детском саду?».

По итогам опроса ведомство разместит на своем ресурсе анкету, в рамках которой жители области смогут поделиться информацией о том, где находится детсад, как часто там собирают деньги и на какие цели они необходимы. Анкетирование проводится в анонимной форме.

Также пo вoпpocaм пoбopoв в oбpaзoвaтeльныx opгaнизaцияx в нacтoящee вpeмя нa caйтe регионального минобрнауки paбoтaeт гopячaя линия. Aмypчaнe, y кoтopыx ecть жaлoбы, мoгyт звoнить пo тeлeфoнaм 8 (4162) 226-518 и 8 (4162) 226-594.