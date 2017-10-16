На сайте минобра Амурской области проводят опрос о поборах в детсадах
В областном министерстве образования и науки решили провести опрос о поборах в детских садах. Делается этого для того, что чтобы узнать, насколько часто в дошкольных образовательных организациях незаконно собирают деньги с родителей воспитанников.
Опрос проводится на сайте минобра. Амурчанам предлагают ответить на вопрос: «Осуществляется ли сбор дополнительных денежных средств в вашем детском саду?».
По итогам опроса ведомство разместит на своем ресурсе анкету, в рамках которой жители области смогут поделиться информацией о том, где находится детсад, как часто там собирают деньги и на какие цели они необходимы. Анкетирование проводится в анонимной форме.
Также пo вoпpocaм пoбopoв в oбpaзoвaтeльныx opгaнизaцияx в нacтoящee вpeмя нa caйтe регионального минобрнауки paбoтaeт гopячaя линия. Aмypчaнe, y кoтopыx ecть жaлoбы, мoгyт звoнить пo тeлeфoнaм 8 (4162) 226-518 и 8 (4162) 226-594.
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