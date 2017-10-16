В Благовещенске завершила работу ярмарка выходного дня

Фото: укроп.org

Последняя в этом году ярмарка выходного дня прошла в Благовещенске 14 октября. Она стала 12-й по счету. Свои товары на центральной площади города представили 114 сельхозпроизводителей.

В последней ярмарке приняли участие сельхозпроизводители из 10 районов и 4 городов Амурской области. На прилавки они выставляли мед, молочную и мясную продукцию, овощи, бахчевые, ягоду.

Цены на сельскохозяйственную продукцию на ярмарке не превышали сложившихся на рынке. Килограмм моркови можно было купить за 35 рублей, картофель – от 15 рублей, перец ­– от 20 рублей за килограмм. Свинину продавали за 300 рублей за килограмм, говядину – за 320.