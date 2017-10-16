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В Благовещенске наградят победителей премии Леонида Завальнюка

В Благовещенске наградят победителей премии Леонида Завальнюка

В четверг, 19 октября, в Благовещенске в зале областной библиотеки состоится награждение литературной премией имени Леонида Завальнюка. Церемония пройдет накануне дня рождения поэта. Начало мероприятия в 16 часов.

Идея вручения премии имени Леонида Завальнюка возникла в 2015 году, во время проведения недели памяти поэта. И уже в следующем году ее вручили первым победителям: в номинации «Творческий поиск» – Анне Синяковой; в номинации «Творческая зрелость» – Владиславу Лецику.

В 2017 году победителей выберут в трех номинациях. Причем в каждой также проводится народное голосование – на сайте областной библиотеки.

В номинации «Творческий поиск» за победу борются Ярослав Туров с рассказом «Сердце красавицы» и Максим Чекмарев с поэтическим сборником «Цветы любви и веры».

В номинации «Творческая зрелость» конкуренция значительно выше. В нее включены: повесть «Берега моей реки» Гульчеры Быковой, поэтические публикации в Интернете Ирины Вакуленко, роман «Сам себе волк» Александра Маликова, поэтические книги «Покидая урочища Чёрного дракона» и «Багрянорожденный трилистник» Валерия Разгоняева, исторический роман «Под знаком Амура» Станислава Федотова.

В новой номинации «Популяризация и изучение творчества Леонида Завальнюка и литературы Приамурья» участвуют творческий вечер «Поэт из настоящих» режиссера-постановщика Людмилы Мицай и сборник «Чаша страданья допита до дна!» Фёдора Чудакова – составитель Александр Урманов.

В номинациях «Творческий поиск» и «Популяризация» размер премии составляет 25 тысяч рублей, «Творческая зрелость» – 50 тысяч.

Вход на церемонию награждения победителей свободный. Гостей и участников ждет живая музыка. Здесь можно будет приобрести книги всех номинантов, а также произведения Леонида Завальнюка.

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#конкурсы #культура

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