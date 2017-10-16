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16октября
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сегодня, 15:54 0

Мошенники из Бурятии воровали деньги с банковских карт амурчан

Мошенники из Бурятии воровали деньги с банковских карт амурчан
Фото: insergposad.ru

В Бурятии задержали группу из трех человек, которые промышляли мошенничеством. Они воровали деньги с чужих банковских карт. Среди пострадавших – жители Амурской области и Мордовии.

Как пишет ИА «Байкал-Daily», мошенники отправляли на мобильные телефоны своих жертв сообщение с текстом: «Действие вашей банковской карты приостановлено. Контактная информация по номеру телефона ... ». Доверчивые граждане перезванивали на указанный номер, и злоумышленники представлялись сотрудниками банка. Они просили людей предоставить контрольную информацию по их картам. После того как мошенники получали необходимые сведения, они переводили деньги с чужих счетов на собственные.

В настоящее время организатор группы находится под арестом, а его соучастники – под подпиской о невыезде. Сообщается, что все они уже сознались в содеянном.

Ущерб от действий аферистов составил около 20 тысяч рублей, в отношении них возбуждено несколько уголовных дел. Мошенникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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