В Райчихинске «Лада» въехала в комбайн: сводка ДТП

Фото: ivteleradio.ru

За минувшие сутки в Приамурье в одном ДТП погибли люди, в других были пострадавшие. Травмы получили и пешеходы, и водители с пассажирами. Так, в Райчихинске в аварии пострадал водитель «Лады», который въехал в двигавшийся впереди комбайн.

Пятница, 13 октября

В 18:30 в Белогорском районе водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace, въехал в стоящий на проезжей части автомобиль ГАЗ. Водителя «тойоты» увезли в больницу.

В 19:15 в Белогорском районе водитель 1953 года рождения, находясь за рулем автобуса ПАЗ, не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. В результате ДТП четыре пассажира 2016, 2011, 1988 и 1972 годов рождения травмированы.

Суббота, 14 октября

В 02:35 в Бурейском районе водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark 2, сбил пешехода 1968 года рождения, двигавшегося по обочине во встречном направлении. Пешехода доставили в лечебное учреждение.

В 09:40 в Благовещенском районе водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Nissan Tiida Latio, при встречном разъезде не выбрала боковой интервал и столкнулась с автобусом ПАЗ. Водитель «ниссана» получила травмы.

В 20:30 в Белогорском районе водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Honda Civic, сдал назад и наехал на стоящего рядом пешехода 2005 года рождения. Пешеход доставлен в больницу.

Воскресенье, 15 октября

В 08:30 в Сковородинском районе водитель 1972 года рождения, находясь за рулем Honda Stepwgn, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Пассажир 1996 года рождения получил травмы.

В 18:40 в Райчихинске водитель 1940 года рождения, управляя автомобилем Lada, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди комбайна и въехал в него. В результате водитель «Лады» был травмирован.

На автодороге Благовещенск – Бибиково женщина-водитель 1976 года рождения, находясь за рулем Toyota Corolla, выехала на встречную полосу и столкнулась легковым автомобилем Toyota Prius.

В результате ДТП пассажир «короллы» – женщина 1982 года рождения – от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и другие пассажиры этого автомобиля – мужчина 1970 года рождения и ребенок 2013 года рождения – получили травмы различной степени тяжести. Установлено, что женщина, управлявшая автомобилем, находилась в состоянии алкогольного опьянения.