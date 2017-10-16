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Без дождей и снега: прогноз погоды в Амурской области на 17 октября

Без дождей и снега: прогноз погоды в Амурской области на 17 октября

В Амурской области 17 октября установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 3…8 градусов, местами – до минус 12…17. Днем термометры покажут плюс 3…8 градусов, местами – от минус 1 до минус 6.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 2…4, днем – плюс 3…5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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