В полиции прокомментировали нарушение ПДД автобусом в Благовещенске

В пресс-службе ведомства уточняют, что водитель нарушил ПДД 14 октября. Сейчас он уже привлечен к административной ответственности. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по части 4 статьи 12.15 и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ. «Материал по факту грубого нарушения ПДД направлен в суд для рассмотрения по существу», – отмечают в полиции.