В полиции прокомментировали нарушение ПДД автобусом в Благовещенске
Пресс-служба УМВД России по Амурской области прокомментировала инцидент с маршрутным автобусом в Благовещенске. Как сообщало Амур.инфо, общественный транспорт выехал на встречную полосу на улице Кольцевой. Маневры автобуса попали на видео.
В пресс-службе ведомства уточняют, что водитель нарушил ПДД 14 октября. Сейчас он уже привлечен к административной ответственности. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по части 4 статьи 12.15 и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ. «Материал по факту грубого нарушения ПДД направлен в суд для рассмотрения по существу», – отмечают в полиции.
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