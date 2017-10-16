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16октября
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сегодня, 14:30 0

В полиции прокомментировали нарушение ПДД автобусом в Благовещенске

В полиции прокомментировали нарушение ПДД автобусом в Благовещенске

Пресс-служба УМВД России по Амурской области прокомментировала инцидент с маршрутным автобусом в Благовещенске. Как сообщало Амур.инфо, общественный транспорт выехал на встречную полосу на улице Кольцевой. Маневры автобуса попали на видео.

В пресс-службе ведомства уточняют, что водитель нарушил ПДД 14 октября. Сейчас он уже привлечен к административной ответственности. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по части 4 статьи 12.15 и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ. «Материал по факту грубого нарушения ПДД направлен в суд для рассмотрения по существу», – отмечают в полиции.

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#закон #происшествия #транспорт

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