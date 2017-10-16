Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:53 7

Жительницы Тамбовки подозревают соседа в издевательстве над животными

Жительницы Тамбовки подозревают соседа в издевательстве над животными
Фото: claws.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жительницы села Тамбовка, которые считают, что трое мужчин издевались над щенком. Чтобы защитить животное, они обратились в полицию.

Происшествие случилось в воскресенье, 15 октября.

«Они издевались над щенком. Один из них пинал его, потом взял за шкирку и на помойку выбросил, – рассказала жительница села Алина Марченко. – Мы вызвали полицию. После того как полицейские уехали, эти мужчины начали нам грубить».

Она с сестрой обратилась к ветеринару, который попросил привезти щенка, может быть, у него лапка сломана. Но мужчины им не дали щенка, сказали, что нет его.

В полиции подтвердили, что в Тамбовке полицейские получили сообщение от жителей. Письменного заявления не поступало, было только устное обращение. Полицейские выехали на вызов. Оказалось, что у мужчины на частном подворье без привязи бегают не щенки, а принадлежащие ему собаки небольшого размера. По словам хозяина, собак он не бил. Проверка проводится.

Просмотров всего: 754

#животные #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    как надоели эти мнимые "зоозащитники", в любой дырке затычки. Я не о нормальных и адекватных если что, есть и такие...



    ~~Она с сестрой обратилась к ветеринару, который попросил привезти щенка, может быть, у него лапка сломана.



    а может у него ДНК злобного монстра с планеты Уран, почему бы и нет.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    1 час назад

    При чем тут мнимые защитники животных, людям жалко животных если тебе все равно то пройди мимо, зачем мучить животное, а если человек сочувствует животному тот не надо его писать что он з.....л таких как ты,он не виноват что у тебя в детстве дома и сейчас не ту животных.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    ANTANTA

    При чем тут мнимые защитники животных, людям жалко животных если тебе все равно то пройди мимо, зачем мучить животное, а если человек сочувствует животному тот не надо его писать что он з.....л таких как ты,он не виноват что у тебя в детстве дома и сейчас не ту животных.



    дак что - помогли они животному? на видео только угрозы постороннему мужику с их стороны, проверка ничего не подтвердила. Похоже на обычную мелкую пакость со стороны соседей..

    И это - у меня если что - животин два. и ни разу мимо животины, которой нужна помощь мимо не проходил, апогей собственного дибилизма - притащил в подъезд коробку котят и бегал их кормил молоком. Ну это так, к слову...

  • Robin

    Robin
    1 час назад



    собаки, которые ему принадлежит



    Вы новости хоть в ворде прогоняйте, я уже не знаю...

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    а мне надоели вопящие о псевдозоо и иных псевдо

    так и хочется посоветовать - иди проспись и все пройдет

  • Оксана Sova

    Оксана Sova
    1 час назад

    Как много случаев плохого обращения с животными. Люди все чаще обращаются с ними как с игрушками, поиграл и выкинул. Ценности мельчают, все меньше привязанности, все больше потребительского отношения. И самое ужасное, что не только с животными так себя ведут, но и с людьми...

  • ANTANTA

    ANTANTA
    1 час назад

    Геральт не знал ,прошу прощения.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Мошенники из Бурятии воровали деньги с банковских карт амурчан
Происшествия

В Райчихинске «Лада» въехала в комбайн: сводка ДТП
Происшествия

В полиции прокомментировали нарушение ПДД автобусом в Благовещенске

Происшествия 6

Из ревности пьяный амурчанин нанес жене 138 ударов