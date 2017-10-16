Жительницы Тамбовки подозревают соседа в издевательстве над животными

Фото: claws.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жительницы села Тамбовка, которые считают, что трое мужчин издевались над щенком. Чтобы защитить животное, они обратились в полицию.

Происшествие случилось в воскресенье, 15 октября.

«Они издевались над щенком. Один из них пинал его, потом взял за шкирку и на помойку выбросил, – рассказала жительница села Алина Марченко. – Мы вызвали полицию. После того как полицейские уехали, эти мужчины начали нам грубить».

Она с сестрой обратилась к ветеринару, который попросил привезти щенка, может быть, у него лапка сломана. Но мужчины им не дали щенка, сказали, что нет его.

В полиции подтвердили, что в Тамбовке полицейские получили сообщение от жителей. Письменного заявления не поступало, было только устное обращение. Полицейские выехали на вызов. Оказалось, что у мужчины на частном подворье без привязи бегают не щенки, а принадлежащие ему собаки небольшого размера. По словам хозяина, собак он не бил. Проверка проводится.