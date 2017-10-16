Участница проекта «Ты супер! Танцы» из Белогорска прошла во второй тур

Первый тур конкурса разделили на семь выпусков, их показывали раз в неделю, начиная с 9 сентября. Из 145 человек, прошедших кастинг и оказавшихся в первом туре, во второй тур прошли 90 участников. В том числе единственная на проекте представительница Амурской области – Александра Сементина.

Номер для выступления ей ставили хореографы проекта. Судили танцы четыре члена жюри – хореограф с мировым именем Егор Дружинин, российская балерина и ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк и известный танцор и хореограф Евгений Папунаишвили.

«Вы представляете, какое это компетентное жюри: международные хореографы, профессионалы! У мам волнение зашкаливает, адреналин такой! Даже если ты выбываешь, тебе кричат: ты – супер! Такой подъем! Их учат, что каждый из них уже супер, у них нет такого, что кто-то лучше, кто-то хуже. Им говорят – вы все супер! Нет скандалов и обид. Да там и обижаться некогда, у них по 6 часов репетиции бывают. Плюс они учатся еще, школьную программу проходят. Мы не загадываем – пройдет или не пройдет дальше, мы не накручивали ее, что она должна пройти. Зато она попробовала, память будет обалденная на всю жизнь», – поделилась приемная мама девочки Елена Черепкова.

Как сообщало Амур.инфо, в конкурсе участвуют ребята, увлекающиеся танцами, со всей страны. Он призван помочь детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире.

Александра Сементина – воспитанница цирковой студии Белогорска «Ритм» ДК «Амурсельмаш». Родители Саши погибли, когда ей было 6 лет, сейчас она воспитывается в приемной семье, сообщает пресс-служба главы Белогорска. Танцами занимается с 9 лет. Чуть позднее преподаватель заметила ее способности к цирковому искусству. Уже четыре года Александра занимается в цирковой студии.