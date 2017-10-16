Из ревности пьяный амурчанин нанес жене 138 ударов

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Больше 7 лет лишения свободы – такое наказание получил житель поселка Юктали Тындинского района. Пьяный мужчина из ревности до смерти забил жену.

Трагедия произошла весной 2017 года. Поссорились супруги дома во время застолья со спиртными напитками. Мужчина приревновал благоверную и началось рукоприкладство. В пылу ссоры муж нанес жене 138 ударов. От полученных травм женщина скончалась.

Мужчину судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Тындинский районный суд приговорил его к 7 годам 10 месяцам строгого режима.

Осужденный, кроме того, должен выплатить 800 тысяч рублей теще и 1 миллион рублей ребенку погибшей женщины в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.