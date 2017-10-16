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16октября
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сегодня, 13:30 6

Из ревности пьяный амурчанин нанес жене 138 ударов

Из ревности пьяный амурчанин нанес жене 138 ударов
Фото: smirunitka.ru

Больше 7 лет лишения свободы – такое наказание получил житель поселка Юктали Тындинского района. Пьяный мужчина из ревности до смерти забил жену.

Трагедия произошла весной 2017 года. Поссорились супруги дома во время застолья со спиртными напитками. Мужчина приревновал благоверную и началось рукоприкладство. В пылу ссоры муж нанес жене 138 ударов. От полученных травм женщина скончалась.

Мужчину судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Тындинский районный суд приговорил его к 7 годам 10 месяцам строгого режима.

Осужденный, кроме того, должен выплатить 800 тысяч рублей теще и 1 миллион рублей ребенку погибшей женщины в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Что делает спиртное с некоторыми людьми,превращает в лютых зверей,думайте прежде,чем пить.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    Если ударил женщину, то это уже не мужчина!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Любопытно, а кто вёл подсчёт ударов?

  • Touareg

    Touareg
    1 час назад

    Спиртное никого ни во что не превращает. Человек изначально был дегенерат, а употребление алкоголя и деструктивное поведение - это следствия проблемы, а не сама проблема.

  • Гуру

    Гуру
    10 минут назад

    Touareg

    Спиртное никого ни во что не превращает. Человек изначально был дегенерат, а употребление алкоголя и деструктивное поведение - это следствия проблемы, а не сама проблема.



    Это далеко не всегда так. Тысячи примеров, когда после рюмки водки люди меняются на глазах и не ведают, что творят дальше

  • Токарев

    Токарев
    5 минут назад

    вред здоровью по неосторожности в итоге смерть потерпевшего, странно как то звучит, по неосторожности можно убыть случайно нажав на курок, а тут минут 15 махал кулаками а если совсем пьяный да и с перекурами то и часа три.И все так махал махал и все так неосторожно неосторожно.Прицелился, махнул неосторожно и так 138 раз. Забыть человека до смерти и всего то 7 лет???

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