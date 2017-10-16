Стас Пьеха приехал в Благовещенск и оценил новую детскую площадку на набережной (видео)
В Благовещенск приехал известный российский певец Стас Пьеха. Как сообщало Амур.инфо, вечером 16 октября он даст в городе концерт. Пока Пьеха гуляет по областному центру. Его внимание привлекла детская площадка, которую недавно открыли на набережной реки Амур.
Стас Пьеха записал небольшое видео, забравшись в установленный на площадке паровоз. «Нашли наконец подходящее для нас место», – пошутил певец. Он отметил, что уже за рекой начинается Китай. Также он попросил детей, которые играли на площадке, передать привет Москве.
«Ну вот повезло же девочкам, все лучшее – детям!» – прокомментировал видео в Instagram один из пользователей.
16 октября Стас Пьеха выступит в Благовещенске на сцене ОКЦ. Концерт начнется в 19:00. Исполнитель представит горожанам программу «Ищу свою любовь».
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