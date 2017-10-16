Зима близко: низкие температуры в Приамурье опережают календарь

Зима в Амурской области наступит в среднем через 10 дней. Скорую смену сезона прогнозируют синоптики. По метеорологическим показателям осень 2017 года выдалась прохладной.

Температуры октября в Приамурье ниже нормы на 2,5 градуса. Эту разницу синоптики называют значительной. И если сегодня по календарю лишь середина осени, по метеорологическим показателям – сезон подходит к концу.

«Осень у нас очень короткий сезон и ноябрь в Амурской области целиком и полностью месяц зимний. У нас показатель среднесуточная температура сезона: лето наступает, когда среднесуточная температура превышает + 15 градусов и держится стабильно, как только температура опускается ниже – наступает осень, а когда среднесуточная температура опускается ниже ноля – зима», – объясняет почетный работник гидрометеослужбы России Светлана Казачинская.

Климатический график погода в Амурской области опережает на неделю. Температуры последних дней характерны для третьей декады месяца.

«С теми, кто говорит, что у нас нынче холодная осень, я с ними соглашусь. У нас температуры стабильно и в сентябре со второй половины особенно в конце, ниже нормы. Это была бы аномалия, если бы не было прошлого года. В 2016 году у нас октябрь был самый холодный с 1939 года. Октябрь этого года немного теплее прошлогоднего, но ниже нормы. Возможно, зима начнется раньше, потому что сейчас в Благовещенске по одной из самых теплых южных метеостанций у нас температура среднесуточная всего плюс 1. В это время обычно она 3-4 градуса тепла», – говорит Светлана Казачинская.

Ждать тепла в ближайшие дни не приходится. На территории области в атмосфере сейчас устойчивые северо-западные потоки. И хоть эта осень считается холодной, до рекордом прошлого года пока далеко. Так, 31 октября 2016 года столбик термометра в Благовещенске опустился ниже 15,6 градусов ниже ноля – этот показатель стал самым низким за всю историю метеонаблюдений в областной столице и перекрыл рекорд 1917 года. В этом году подобных рекордов не фиксировали.