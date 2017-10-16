Уголовное дело возбудили по факту ДТП с погибшим на аэропортовской трассе

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Пресс-служба УМВД России по Амурской области пишет, что за рулем автомобиля Toyota Corolla находилась женщина 1976 года рождения. В ведомстве подтверждают информацию, что он выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Prius.

Уточняется, что в результате ДТП погибла пассажирка Toyota Corolla 1982 года рождения. Она скончалась на месте от полученных травм. Травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира Corolla – мужчина 1970 года рождения и ребенок 2013 года рождения.

Также подтвердилось, что рулевая Toyota Corolla находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, (…) правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Подозреваемая задержана, сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.