Уголовное дело возбудили по факту ДТП с погибшим на аэропортовской трассе
Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 15 октября на аэропортовской трассе. Как сообщало Амур.инфо, в аварии один человек погиб, есть пострадавшие. Участники ДТП – автомобили Toyota Corolla и Toyota Prius, которые столкнулись лоб в лоб.
Пресс-служба УМВД России по Амурской области пишет, что за рулем автомобиля Toyota Corolla находилась женщина 1976 года рождения. В ведомстве подтверждают информацию, что он выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Prius.
Уточняется, что в результате ДТП погибла пассажирка Toyota Corolla 1982 года рождения. Она скончалась на месте от полученных травм. Травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира Corolla – мужчина 1970 года рождения и ребенок 2013 года рождения.
Также подтвердилось, что рулевая Toyota Corolla находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, (…) правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Подозреваемая задержана, сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
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