Благовещенец отправится в колонию за разбойное нападение с ножницами

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Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Молодой человек совершил разбойное нападение на своего знакомого, при этом угрожая тому ножницами. Как сообщается на сайте суда, осужденному на момент преступления не исполнилось 18 лет.

Инцидент произошел в марте 2017 года возле городской поликлиники, расположенной на улице Кантемирова. Парень стал угрожать своему знакомому ножницами, потребовав у того деньги. Своей жертве молодой человек пояснил, что тому сейчас «будет хана» и он начнет его «гасить». Испугавшись, амурчанин отдал нападавшему 1 500 рублей.

Как отмечается, в судебном заседании парень полностью признал свою вину. При вынесении приговора суд учел ряд обстоятельств, среди которых явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья нападавшего.

Парня приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и 3 месяца. Свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.