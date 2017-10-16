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16октября
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В Благовещенске мужчину осудили за «минирование» аэропорта

В Благовещенске мужчину осудили за «минирование» аэропорта

Благовещенский городской суд вынес приговор амурчанину, который, будучи нетрезвым, пытался проникнуть на территорию транспортной безопасности в аэропорту и сообщил о его минировании. Сообщение было ложным. Теперь он заплатит штраф.

Приговор мужчине вынесли 12 октября, а сам инцидент произошел 15 апреля. Безработный житель Благовещенска в нетрезвом состоянии проник на территорию аэропорта, где его задержали сотрудники транспортной полиции. В момент задержания он заявил, что на территории находится взрывное устройство. Спецслужбы обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию, однако опасных предметов не нашли.

Суд приговорил мужчину к уголовному штрафу в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, амурчанин возместил ущерб, причиненный его действиями, – 11 065 рублей.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • служивый

    служивый
    4 минуты назад

    15000 руб. за ложное сообщение об акте терроризма??? За кражу курицы больше дают.

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