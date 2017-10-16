В Благовещенске мужчину осудили за «минирование» аэропорта

Благовещенский городской суд вынес приговор амурчанину, который, будучи нетрезвым, пытался проникнуть на территорию транспортной безопасности в аэропорту и сообщил о его минировании. Сообщение было ложным. Теперь он заплатит штраф.

Приговор мужчине вынесли 12 октября, а сам инцидент произошел 15 апреля. Безработный житель Благовещенска в нетрезвом состоянии проник на территорию аэропорта, где его задержали сотрудники транспортной полиции. В момент задержания он заявил, что на территории находится взрывное устройство. Спецслужбы обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию, однако опасных предметов не нашли.

Суд приговорил мужчину к уголовному штрафу в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, амурчанин возместил ущерб, причиненный его действиями, – 11 065 рублей.