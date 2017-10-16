Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:42 1

Благотворительная ярмарка поможет восстановить храм «Всех скорбящих Радость»

В Благовещенске 6 ноября состоится благотворительная ярмарка. Средства, вырученные от ее проведения, направят на восстановление фасада храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Прихожан приглашают пожертвовать для ярмарки различные предметы рукоделия: сувениры, вышивку, вязаные изделия, а также домашнюю выпечку и другое. Вещи для ярмарки можно принести в храм заранее. А выпечку – накануне праздничной литургии, утром 6 ноября.

Сама ярмарка развернется на прихрамовой территории у звонницы, сообщается на сайте храма.

Просмотров всего: 164

#религия #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • DeamonX

    DeamonX
    19 минут назад



    храм «Всех скорбящих Радость»



    какое-то психоделическое название

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 13

В окрестностях Свободного хотят построить еще один завод

Спорт 7

В Чигиринской школе открылся многофункциональный стадион
Общество 16

В Свободном для переселенцев сдали два многоквартирных дома
Общество 2

Амурской области вернут 42 миллиона рублей на ремонт дорог

13 октября, 15:43