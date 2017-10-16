Благотворительная ярмарка поможет восстановить храм «Всех скорбящих Радость»

В Благовещенске 6 ноября состоится благотворительная ярмарка. Средства, вырученные от ее проведения, направят на восстановление фасада храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Прихожан приглашают пожертвовать для ярмарки различные предметы рукоделия: сувениры, вышивку, вязаные изделия, а также домашнюю выпечку и другое. Вещи для ярмарки можно принести в храм заранее. А выпечку – накануне праздничной литургии, утром 6 ноября.

Сама ярмарка развернется на прихрамовой территории у звонницы, сообщается на сайте храма.