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16октября
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Десять вместо одного: в Госдуме рассмотрят изменения в закон о дальневосточном гектаре

Десять вместо одного: в Госдуме рассмотрят изменения в закон о дальневосточном гектаре
Фото: rusrand.ru

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий значительное увеличение площади земель, выдаваемых населению в рамках закона о дальневосточном гектаре. Речь идет о том, что люди, которые планируют заниматься на своих участках сельским хозяйством, будут получать не один гектар земли, а до 10 гектаров.

«Увеличение площади участков откроет перед людьми дополнительную возможность заниматься собственным сельским хозяйством, что, в первую очередь, послужит стимулом для роста малого бизнеса. В этом секторе появятся и укрепятся – пусть не самые крупные, но свои производители качественной местной продукции. Это положительно скажется на экономике территории, поможет решать продовольственную задачу в населенных пунктах, в районах и в регионе в целом», – говорит депутат Госдумы от ЛДПР Иван Абрамов.

По его словам, сельское хозяйство – это множество направлений, поэтому и желающих заниматься этой деятельностью много. «Если люди готовы заниматься освоением дальневосточных участков, мы обязаны их поддержать», – полагает Иван Абрамов.

Как сообщает пресс-служба амурского отделения ЛДПР, поскольку земельный участок по закону могут получить только физические лица, речь идет о развитии именно предпринимательства. В итоге мера, предлагаемая партией, отразится на ценообразовании продуктов, а значит, они станут доступнее.

«Нужно поддерживать этот уклад, ведь многие хотят себя реализовать в этом направлении. Получатели дальневосточных участков обязательно должны получать гранты на начало бизнеса, нужны долгие инвестиционные кредиты под гарантии региона. Нужно ставить вопрос о "подъемных" деньгах для мелких сельхозпредпринимателей, для новых фермеров. Но начать нужно с главного – с земли, которая уже ждет своих хозяев», – считает Иван Абрамов.

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#Дальний Восток #закон #российская власть

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Комментарии
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  • володька

    володька
    1 час назад

    гектар то никто не берет а тут 10))))) фото к заголовку улыбнуло - свободно для освоения 140 млн гектаров.. это можно сюда 140 миллионов человек переселить))) хотя сейчас население ДВ меньше 10 млн.. даже если будут давать по 10 га в руки это -14 млн человек. т.е. население дв увеличится должно в два раза!!!!! а что то этого не происходит -хотя программа уже год действует. наоборот отток населения.....

  • володька

    володька
    1 час назад

    я себе га взял. за глаза хватит. а лет через пять посмотрим - если льгота по налогу будет как и обещали оставлю.. а нет верну гос-ву))))

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    понаедут из бывших союзных и разберут все подчистую на халяву, до этого не положив практически ничего в российский бюджет

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