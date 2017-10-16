Благовещенский КПД обвиняет областные власти в саботаже молодежной политики

Фото: vk.com

Руководитель благовещенского «Клуба полезного действия» Евгений Ищенко сообщил в Instagram, что областные власти выставили КПД счет за аренду подвала почти в 100 тысяч рублей в месяц. Он назвал это саботажем государственной молодежной политики. В ответ автора поста упрекнули в подрыве доверия к власти.

Общественная организация «Клуб полезного действия» в течение трех лет базируется в подвале Амурского областного дома народного творчества. Здесь размещаются спортивные и творческие объединения, проводятся различные мероприятия, встречи. До недавнего времени КПД за аренду помещения, которое молодежь города самостоятельно отремонтировала и благоустроила, ничего не платила.

В субботу, 14 октября, в соцсетях появилась информация о том, что клубу выставили счет за аренду около 100 тысяч рублей ежемесячно. У себя в Instagram Евгений Ищенко назвал это «саботажем государственной молодёжной политики в Амурской области».

«Руководство области, министерство имущества выставило нам аренду за КПД 96 тысяч рублей в месяц (без учета света). Три года было бесплатно. И это после наших трех ремонтов руками молодежи и за свои деньги, более 600 проведенных мероприятий. Пытаются фактически закрыть единственный в городе бесплатный общественный центр», – пишет руководитель КПД.

На следующий день в комментариях появилась запись от аккаунта областного министерства имущественных отношений за подписью министра Сергея Ховрата. В ней автора поста упрекают в поспешности и подрыве доверия к власти.

«Считаю, что выводы по ситуации, описанные в нем, мягко говоря поспешны. Заявляя посредством электронного СМИ информационного века о намерении руководства области саботировать молодежную политику региона, т. е. говоря о сознательном неисполнении или небрежном исполнении своих обязанностей в данном направлении деятельности, Вы подрываете доверие населения к власти. Что с Вашей стороны, как законопослушного и добропорядочного гражданина некорректно», – написал Сергей Ховрат и предложил встретиться в понедельник, 16 октября.