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16октября
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сегодня, 10:42 15

Благовещенский КПД обвиняет областные власти в саботаже молодежной политики

Благовещенский КПД обвиняет областные власти в саботаже молодежной политики
Фото: vk.com

Руководитель благовещенского «Клуба полезного действия» Евгений Ищенко сообщил в Instagram, что областные власти выставили КПД счет за аренду подвала почти в 100 тысяч рублей в месяц. Он назвал это саботажем государственной молодежной политики. В ответ автора поста упрекнули в подрыве доверия к власти.

Общественная организация «Клуб полезного действия» в течение трех лет базируется в подвале Амурского областного дома народного творчества. Здесь размещаются спортивные и творческие объединения, проводятся различные мероприятия, встречи. До недавнего времени КПД за аренду помещения, которое молодежь города самостоятельно отремонтировала и благоустроила, ничего не платила.

В субботу, 14 октября, в соцсетях появилась информация о том, что клубу выставили счет за аренду около 100 тысяч рублей ежемесячно. У себя в Instagram Евгений Ищенко назвал это «саботажем государственной молодёжной политики в Амурской области».

«Руководство области, министерство имущества выставило нам аренду за КПД 96 тысяч рублей в месяц (без учета света). Три года было бесплатно. И это после наших трех ремонтов руками молодежи и за свои деньги, более 600 проведенных мероприятий. Пытаются фактически закрыть единственный в городе бесплатный общественный центр», – пишет руководитель КПД.

На следующий день в комментариях появилась запись от аккаунта областного министерства имущественных отношений за подписью министра Сергея Ховрата. В ней автора поста упрекают в поспешности и подрыве доверия к власти.

«Считаю, что выводы по ситуации, описанные в нем, мягко говоря поспешны. Заявляя посредством электронного СМИ информационного века о намерении руководства области саботировать молодежную политику региона, т. е. говоря о сознательном неисполнении или небрежном исполнении своих обязанностей в данном направлении деятельности, Вы подрываете доверие населения к власти. Что с Вашей стороны, как законопослушного и добропорядочного гражданина некорректно», – написал Сергей Ховрат и предложил встретиться в понедельник, 16 октября.

Просмотров всего: 826

#областная власть #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад



    На следующий день в комментариях появилась запись от аккаунта областного министерства имущественных отношений за подписью министра Сергея Ховрата. В ней автора поста упрекают в поспешности и подрыве доверия к власти.

    « Считаю, что выводы по ситуации, описанные в нем, мягко говоря поспешны. Заявляя посредством электронного СМИ информационного века о намерении руководства области саботировать молодежную политику региона, т.е. говоря о сознательном неисполнении или небрежном исполнении своих обязанностей в данном направлении деятельности, Вы подрываете доверие населения к власти. Что с Вашей стороны, как законопослушного и добропорядочного гражданина некорректно», – написал Сергей Ховрат и предложил провести встречу в понедельник, 16 октября.



    Какое доверие, чего там подрывать Ищенко собрался, если доверия нет ?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    не пущать

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Братеев

    не пущать



    Во власть - ведро или в подвал Ищенко?

  • Серо-Белый

    Серо-Белый
    1 час назад

    vertex ты как всегда умничаешь. Не нравится, предложи что нибудь , как выйти из этой ситуации...

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    Деятельность "общественников" в одном видео

    https://rutube.ru/video/2ccf9c491960500204b0d7dccffe6ec1/

  • Стяжка

    Стяжка
    1 час назад

    Это тот самый Ищенко, который несколько лет назад попрошайничал деньги на турники у всех подряд? Нормально чувак устроился, любит все нахаляву, нормально устроился, только толку от него, я вот не наблюдаю ни его, ни плодов его деятельности

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Серо-Белый

    vertex ты как всегда умничаешь. Не нравится, предложи что нибудь , как выйти из этой ситуации...



    Для этого имеются дармоедные министерства и много этажей пристебаев при администрации, которые за данный бардак, который они развели бабло из кормушки получают.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    Стяжка

    Это тот самый Ищенко, который несколько лет назад попрошайничал деньги на турники у всех подряд? Нормально чувак устроился, любит все нахаляву, нормально устроился, только толку от него, я вот не наблюдаю ни его, ни плодов его деятельности



    Он еще с пивнухами ацки боролся, сейчас вроде подзатих, видимо сам стал пивандер употреблять

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    А что там делается, в этом КПД? Что за 600 мероприятий? Чёт я первый раз слышу вообще об этом

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    46 минут назад

    Кто нибудь слышал до этого про его "клуб" ,как никак три года за государственный счёт- нахаляву дела полезные "делает ",вот например власть пнул публично ,чем не полезное для народа дело ? И что это за такие "полезные "дела там три года делают ,что без подвала никак ,на сантехников учат ,что ли ?

  • vertex

    vertex
    45 минут назад

    На блогеров, наверное.

  • Блондиныч

    Блондиныч
    31 минута назад

    Ищенко своей подачей материала очередной раз доказал, что он просто дешевый манипулятор. Прикрывается громкими фразами типа « единственный в городе бесплатный центр», “ремонт руками молодежи». Прям сама доброта) Пытается вывести на эмоции общественность. Твой КПД по городу давно прозвали сектой, где Женечка пытается познакомиться с различными нужными ему людьми и заработать денег.

    Написал же, что подал документы на рассмотрение. Жди, когда рассмотрят. Разговаривай с министром. Зачем, в догонку, как шавка, угрожать. Научись вести себя достойно, Евгений.

    Здравомыслящие люди, включая твоих компаньонов, если не сразу, но меняют своё отношение к тебе. Ты очередное доказательство того, что употребляющий уменьшительно— ласкательные фразочки (инстаняшки, мамочки) не может быть честным, искренним и добрым человеком.

    Не испытываю никакой любви к чиновникам, но думаю, минимущество тоже руководствуется законами, и о своих решениях отчитываются перед другими госорганами.

  • Shift

    Shift
    28 минут назад

    а какая площадь у подвала?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    21 минута назад

    Погодите. Какие бесплатные? Он же там типа интсу раскручивать учит за баксы, нет? 3 года, 3 раза в неделю, вот вам и 600 мероприятий)

  • Рив Норин

    Рив Норин
    18 минут назад



    У себя в Instagram Евгений Ищенко назвал это «саботажем государственной молодёжной политики в Амурской области».



    У Ищенко, что мания величия??? Походу, он себя возомнил единственным человеком в области, который занимается молодежной политикой.

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