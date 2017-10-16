После ранения стеклом благовещенки полицейские начали проверку

Административное производство возбуждено по статье 6.1.1. «Побои» КоАП РФ. Речь идет о травмах, которые причинили физическую боль, но не повлекли вреда здоровью. Полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В случае, если будет установлен виновный, то материалы проверки по административному производству будут направлены в суд для принятия решения. Виновнику грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.