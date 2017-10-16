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16октября
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Поездки по районам и встреча с баскетболистом NBA: 5-я серия Gubernator Live

Поездки по районам и встреча с баскетболистом NBA: 5-я серия Gubernator Live

Очередные две недели из жизни губернатора Амурской области размещены в Интернете. На канале YouTube появилась пятая серия Gubernator Live. Из нее амурчане узнают об открытии баскетбольного зала в Благовещенске, поездках Александра Козлова по региону, также глава Приамурья ответит на вопрос – почему он перемещается по районам на автотранспорте, а не вертолете.

В сериале рассказывается о том, как Александр Козлов инспектировал отремонтированные дороги в Благовещенске, встречался с жителями, открывал новый баскетбольный зал в городе вместе с приглашенной звездой баскетбола Андре Миллером.

Кроме того, губернатор побывал в селе Ивановка, где амурчанину торжественно вручали сертификат на тысячный дальневосточный гектар. А в Шимановске глава региона поздравил с новосельем горожан, переселившихся в новые многоквартирные дома из аварийного жилья. Показано и участие Александра Козлова в акции по высадке деревьев, а напоследок добавлено немного «ми-ми-ми».

Посмотреть серию можно на официальном канале YouTube Gubernator Live.

Просмотров всего: 211

#областная власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    опять губернатор-когда он везде успевает то?

  • DeamonX

    DeamonX
    1 час назад

    А ремешок-то можно было и накинуть для камеры (статья 12.6 КоАП)

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Турбины парнишке пока не позволяют запускать, вот и проверяет дороги с баскетболистом

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