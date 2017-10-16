Поездки по районам и встреча с баскетболистом NBA: 5-я серия Gubernator Live

В сериале рассказывается о том, как Александр Козлов инспектировал отремонтированные дороги в Благовещенске, встречался с жителями, открывал новый баскетбольный зал в городе вместе с приглашенной звездой баскетбола Андре Миллером.

Кроме того, губернатор побывал в селе Ивановка, где амурчанину торжественно вручали сертификат на тысячный дальневосточный гектар. А в Шимановске глава региона поздравил с новосельем горожан, переселившихся в новые многоквартирные дома из аварийного жилья. Показано и участие Александра Козлова в акции по высадке деревьев, а напоследок добавлено немного «ми-ми-ми».

Посмотреть серию можно на официальном канале YouTube Gubernator Live.