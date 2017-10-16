В Белогорске пройдет Кубок народного единства

Фото: nao.er.ru

Белогорск приглашает политические партии к участию в Кубке народного единства. Бороться за переходящий кубок турнира по мини-футболу будут сборные команд, состоящие из членов региональных отделений политических партий Амурской области.

Кубок народного единства по мини-футболу учрежден главой Белогорска в 2015 году и проводится ежегодно, 4 ноября – в День народного единства. «В настоящее время региональным отделениям партий готовятся приглашения к участию в Кубке за подписью главы Белогорска Станислава Мелюкова, – пояснила начальник организационного отдела Эльвира Волошина. – Они будут отправлены на следующей неделе».

Согласно положению, соревнования будут проводиться по круговой системе в один круг. Продолжительность игры – два тайма по 15 минут. Команда, занявшая первое место, будет награждена переходящим кубком народного единства.

Заявки на участие в Кубке по мини-футболу, заверенные руководителями регионального отделения политической партии, принимаются не позднее 3 ноября.