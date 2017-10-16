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В Благовещенске открытым пламенем горел припаркованный автомобиль (видео)

В Благовещенске открытым пламенем горел припаркованный автомобиль (видео)

В воскресенье вечером, 15 октября, в Благовещенске пожарные выезжали тушить припаркованный автомобиль. Машина горела в районе дома № 91 по улице Тенистой. Транспорт получил серьезные повреждения.

Сообщение о пожаре поступило в 21:59. На момент прибытия пожарных автомобиль горел открытым пламенем. Открытое горение ликвидировали в течение четырех минут.

В результате пожара машина оказалась повреждена по всей площади. Стоявший рядом автомобиль удалось спасти.

Причина и виновник инцидента сейчас устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Видео: instagram.com/blag_dtp_

Просмотров всего: 1288

#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    По камерам, найти виновника, посадить в машину и поджечь

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