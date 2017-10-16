Очевидцы: в Благовещенске легковушка протаранила другую машину и скрылась (видео)
В социальных сетях появилось видео с места происшествия в Благовещенске. Как сообщают очевидцы, легковой автомобиль протаранил припаркованную машину, после чего скрылся с места ДТП.
По их информации, инцидент произошел во дворе дома № 62 по улице Шафира. Виновник аварии находился за рулем машины Toyota Chaser.
В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать аварию позже.
Видео: instagram.com/blag_dtp_
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