Очевидцы: в Благовещенске легковушка протаранила другую машину и скрылась (видео)

В социальных сетях появилось видео с места происшествия в Благовещенске. Как сообщают очевидцы, легковой автомобиль протаранил припаркованную машину, после чего скрылся с места ДТП.

По их информации, инцидент произошел во дворе дома № 62 по улице Шафира. Виновник аварии находился за рулем машины Toyota Chaser. В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать аварию позже. Видео: instagram.com/blag_dtp_

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Александр Авдеев