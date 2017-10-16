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16октября
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сегодня, 09:32 2

Очевидцы: в Благовещенске легковушка протаранила другую машину и скрылась (видео)

Очевидцы: в Благовещенске легковушка протаранила другую машину и скрылась (видео)

В социальных сетях появилось видео с места происшествия в Благовещенске. Как сообщают очевидцы, легковой автомобиль протаранил припаркованную машину, после чего скрылся с места ДТП.

По их информации, инцидент произошел во дворе дома № 62 по улице Шафира. Виновник аварии находился за рулем машины Toyota Chaser.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать аварию позже.

Видео: instagram.com/blag_dtp_

Просмотров всего: 1507

#ДТП #интернет #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Nexus

    Nexus
    2 часа назад

    ничего удивительного - нищеброд на быдлопомойке без страховки

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Домов, то наляпали, паркуются на придомовой территории, кто где успел, проехать только одному тс можно, но и гонять так не нужно.

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