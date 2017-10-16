Футбольный клуб «Белогорск» выиграл Кубок Амурской области

Фото: minsportamur.ru

В воскресенье, 15 октября, в Благовещенске прошла финальная игра Кубка Амурской области по футболу. В нем встретились команды «Белогорск» и «Благовещенск». Этот матч закрывал футбольный сезон в Приамурье.

ФК «Белогорск» в 2017 году выиграл чемпионат области, но финальная игра Кубка на стадионе «Спартак» проходила с преимуществом благовещенцев. Белогорцам было непросто сохранять свои ворота в неприкосновенности.

Счет был открыт за шесть минут до конца основного времени. После исполнения углового у ворот «Благовещенска» гол забил Павел Федорченко. Однако «Благовещенск» всей командой пошел вперед, и в компенсированное время защитник Евгений Демура сравнял счет – 1:1.

И за восемь минут до конца добавленного времени «белогорец» Михаил Паймуратов забил победный гол, сообщает пресс-служба областного министерства спорта.