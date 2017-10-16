Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:30 2

Футбольный клуб «Белогорск» выиграл Кубок Амурской области

Футбольный клуб «Белогорск» выиграл Кубок Амурской области
Фото: minsportamur.ru

В воскресенье, 15 октября, в Благовещенске прошла финальная игра Кубка Амурской области по футболу. В нем встретились команды «Белогорск» и «Благовещенск». Этот матч закрывал футбольный сезон в Приамурье.

ФК «Белогорск» в 2017 году выиграл чемпионат области, но финальная игра Кубка на стадионе «Спартак» проходила с преимуществом благовещенцев. Белогорцам было непросто сохранять свои ворота в неприкосновенности.

Счет был открыт за шесть минут до конца основного времени. После исполнения углового у ворот «Благовещенска» гол забил Павел Федорченко. Однако «Благовещенск» всей командой пошел вперед, и в компенсированное время защитник Евгений Демура сравнял счет – 1:1.

И за восемь минут до конца добавленного времени «белогорец» Михаил Паймуратов забил победный гол, сообщает пресс-служба областного министерства спорта.

Просмотров всего: 225

#Белогорск #спорт #футбол

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Белогорск рулит

  • Партнёр

    Партнёр
    2 часа назад

    Рулит)))

    Заруливает..со всех турниров снялись. Только в области играют..чем они рулят!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

В Белогорске пройдет Кубок народного единства
Спорт 36

Александр Козлов и Макар Черныш устроили дрифт-заезд под Благовещенском
Спорт 2

На турнир по вольной борьбе в Благовещенске приехали спортсмены из Израиля
Спорт 7

В Чигиринской школе открылся многофункциональный стадион