Скоропостижно скончался актер Дмитрий Марьянов

Фото: photo.qip.ru

Телеканал 360tv.ru рассказывает подробности трагедии. Артист плохо чувствовал себя с утра 15 октября, когда отдыхал с друзьями на даче в Лобне. Он жаловался на боль в ноге и спине. После обеда Марьянову стало резко хуже. Позже он потерял сознание и упал. В скорой помощи сослались на большую загруженность и сказали, что не смогут приехать оперативно. Информацию об отказе скорой приехать по вызову проверяет Росздравнадзор.

Друзья повезли Марьянова в больницу в автомобиле сами. Они остановили машину у поста ГАИ и вызвали скорую помощь. В сопровождении полицейских врачи доставили актера в ближайшую больницу, однако спасти Дмитрия не удалось.

Дмитрий Марьянов начал сниматься в кино с детства и стал известен после главной роли в кинофильме «Выше радуги». Он входил в состав труппы театра «Ленком», играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Актер сотрудничал с «Квартетом-И». Снялся в фильмах «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город», «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь» и других.

Артист приезжал в Благовещенск на фестиваль театра и кино в 2016 году. Спектакль «Друзья» имел большой успех у зрителей и получил главный приз.

Ждали Дмитрия Марьянова в Благовещенске и 3 ноября. Вместе с Любовью Толкалиной он должен был выйти на сцену ОКЦ в антрепризе «Нереальное шоу». Билеты, купленные на этот спектакль, сообщили в ОКЦ, можно вернуть в кассу или обменять на любой другой спектакль.

Фото: okcblag.ru