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16октября
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сегодня, 09:19 12

Скоропостижно скончался актер Дмитрий Марьянов

Скоропостижно скончался актер Дмитрий Марьянов
Фото: photo.qip.ru

Оторвавшийся тромб стал предположительной причиной смерти актера Дмитрия Марьянова 15 октября, сообщает РИА Новости. Ему было 47 лет. Информацию о смерти артиста подтвердил его агент.

Телеканал 360tv.ru рассказывает подробности трагедии. Артист плохо чувствовал себя с утра 15 октября, когда отдыхал с друзьями на даче в Лобне. Он жаловался на боль в ноге и спине. После обеда Марьянову стало резко хуже. Позже он потерял сознание и упал. В скорой помощи сослались на большую загруженность и сказали, что не смогут приехать оперативно. Информацию об отказе скорой приехать по вызову проверяет Росздравнадзор.

Друзья повезли Марьянова в больницу в автомобиле сами. Они остановили машину у поста ГАИ и вызвали скорую помощь. В сопровождении полицейских врачи доставили актера в ближайшую больницу, однако спасти Дмитрия не удалось.

Дмитрий Марьянов начал сниматься в кино с детства и стал известен после главной роли в кинофильме «Выше радуги». Он входил в состав труппы театра «Ленком», играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Актер сотрудничал с «Квартетом-И». Снялся в фильмах «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город», «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь» и других.

Артист приезжал в Благовещенск на фестиваль театра и кино в 2016 году. Спектакль «Друзья» имел большой успех у зрителей и получил главный приз.

Ждали Дмитрия Марьянова в Благовещенске и 3 ноября. Вместе с Любовью Толкалиной он должен был выйти на сцену ОКЦ в антрепризе «Нереальное шоу». Билеты, купленные на этот спектакль, сообщили в ОКЦ, можно вернуть в кассу или обменять на любой другой спектакль.

Фото: okcblag.ru

Просмотров всего: 4916

#кино #культура #память #происшествия

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    нет слов(((((

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    хороший был актер..

  • Kitten

    Kitten
    2 часа назад

    Очень жаль... Светлая память.

  • ...ru

    ...ru
    2 часа назад

    Алик Радуга. Разве мог я тогда предположить, что однажды увижу героя моего детства не только в кино или на сцене. Именно в Благовещенске в рамках фестиваля нам удалось некоторое время поговорить. И то самое ощущение из детства, что я говорю не с 40-летним Марьяновым, а все с тем же 14-летним Радугой. Беззаботность, улыбка до ушей и неподдельная искренность. Все как тогда. В кино. Спасибо тебе за вдохновение. Звезда на земле - звезда на небе

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    Печальная новость, человек с большой буквы!!!

  • nerro

    nerro
    59 минут назад

    Печально :(

  • сибирячка

    сибирячка
    46 минут назад

  • ыхр

    ыхр
    45 минут назад

  • Пятница

    Пятница
    20 минут назад

    :( очень жалко...

  • Пятница

    Пятница
    20 минут назад

    :( очень жалко...

  • Пятница

    Пятница
    20 минут назад

    :( очень жалко...

  • дарина75

    дарина75
    15 минут назад

    как грустно,очень хороший артист...

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