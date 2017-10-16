В Приамурье ждут мокрый снег: прогноз погоды на 16 октября

Фото: project-splash.com

В Амурской области 16 октября будет облачно с прояснениями. Местами пройдут слабые и умеренные осадки – преимущественно в виде мокрого снега. Западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами – до 14 метров в секунду. Температура составит плюс 3…8 градусов, местами по северу – от нуля до минус 5 градусов.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 2 градуса, западный ветер дул со скоростью 1-3 метра в секунду. В течение дня в городе будет облачно с прояснениями, во второй половине дня ожидаются небольшие осадки – преимущественно в виде мокрого снега. Западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду. Температура составит плюс 5…7 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL