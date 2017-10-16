У заместителя генпрокурора Украины при обыске найдена золотая лопата: обзор прессы

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За особо тяжкие преступления госдума хочет снизить возраст уголовной ответственности; цыпленок ругается матом в детской книжке, изданной в Англии; россияне почувствуют себя счастливыми при заплате 50 тысяч рублей. Эти и другие новости включил в сегодняшний обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Для начала «Российская газета», в которой пишут о том, что в Госдуме родилось предложение снизить возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Инициаторы аргументировали изменение в Уголовном кодексе тем, что в последнее время участились случаи преступлений, совершенных несовершеннолетними, часть из которых не подпадает под действия УК в силу возраста, «что позволяет им совершать особо тяжкие преступления практически без последствий».

Изменения в закон будут включать в себя преступления насильственного характера — это убийство, совершенное с особой жестокостью, изнасилование, а также тяжкие преступления террористического характера. Газета приводит статистику таких преступлений, совершенных за первое полугодие 2017-го.

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Еще в «Российской газете» говорится о том, что вступили в силу новые правила проведения экзаменов и получения водительских прав.

ГИБДД планирует активно бороться с поддельными, а также незаконно полученными документами, вследствие чего теперь для допуска к экзамену ученикам придется подтверждать истинность свидетельства об окончании автошколы, а также о прохождении медицинских осмотров. То есть на справку придется предоставлять еще кучу справок.

Напишут же такое

«Аргументы неделi», ссылаясь на опрос, проведенный Фондом общественного мнения, пишут, что для счастья россиянам необходима зарплата в 50 тысяч рублей. А зарплата размером в 100 тысяч рублей в месяц позволит нашим соотечественникам считать себя богатыми. При этом более половины опрошенных считают, что богатство делает человека хуже. Но с другой стороны, вторая часть опрошенных считает, что хуже людей делает бедность. Вот и думай, что лучше: быть плохим богатым или плохим бедным?

Полный абзац

Обычно обозреватель стороной обходит информацию, связанную с Украиной. Но здесь не удержался и назвал «Труд-7», в котором прочёл о том, что при обыске у бывшего первого заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина нашли лопату из золота. Обыск связан с тем, что в отношении Кузьмина завели несколько уголовных дел — о злоупотреблении служебным положением, отмывании денег, подделке документов, служебном подлоге и самовольном строительстве. Сам Кузьмин назвал уголовные дела в его отношении сфабрикованными. Дела-то, возможно, и сфабрикованы. Но вот лопата – настоящая…

На посошок

Напоследок Павел Андреевич радует вас заметкой из дайджеста «Удивительный мир». Здесь рассказывается о том, как некая дама купила своей внучке хороший подарок - книгу, прельстившись красочной обложкой и завлекательным названием: «Если бы животные умели говорить».

Хорошо ещё, что девочка в первый раз села читать симпатичную книгу вместе с отцом. Если на первых страницах всё было достаточно прилично, то дальше сюжет стал явно не детским.

Цыплёнок ругается матом, белые медведи сталкиваются с проблемами тяжёлых наркотиков, а кони чрезвычайно гордятся своими… Не буду повторять то, что написано в заметке, скажу лишь, что совсем не копытами. Книжку у ребенка забрали и припрятали до совершеннолетия девочки, а произошло это в Англии, а не у нас.

«Но я представляю, что могли бы наговорить наши животные», – пишет Павел Савинкин.