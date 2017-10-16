Военные Приамурья получили современные полевые кухни

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В соединение материально-технического обеспечения Восточного военного округа, которое дислоцировано в Приамурье, поступили современные полевые кухни ПАК-200М-04. Они оборудованы на базе шасси КамАЗ-5350 и предназначены для обеспечения горячей пищей до 200 человек.

Важная особенность таких полевых кухонь – возможность приготовления пищи на марше в движении. Фургон оснащается всей необходимой аппаратурой, которая обеспечивает автономную работу в различных условиях. Среди такой аппаратуры, например, фильтровентиляционная установка. Она позволяет поварам выполнять свои задачи даже на зараженных территориях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Внутри фургона монтируется набор блоков специального оборудования – от жарочного шкафа до мясорубки и овощерезки. Для нагревания котлов и приготовления пищи могут использоваться как дизельное топливо, так и обычные дрова.