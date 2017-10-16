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16октября
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сегодня, 07:19 0

Самыми востребованными на рынке труда стали инженеры

Самыми востребованными на рынке труда стали инженеры
Фото: earn-more-money.xyz

В сентябре на российском рынке труда самыми востребованными специалистами стали различные инженеры: инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов, техники-технологи и так далее. Статистику «Известиям» озвучили м Минтруде.

Рост спроса на инженеров может говорить о структурном изменении экономики – с ориентированной на потребление на ориентированную на технолого-промышленное развитие, считают эксперты. До 2014 года в стране был спрос на специалистов в розничной торговле, сейчас – на инженерные специальности, подтвердили данные в службе занятости.

В перечень основных профессий вошли инженеры-технологи, инженеры КИП, техники-технологи, техники службы эксплуатации и ремонта оборудования, наладчики станков с числовым программным управлением, наладчики машин и оборудования. Сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих и медицинский персонал. Доля рабочих профессий достигла 65,2 %.

«Инженеры разных специализаций и правда сейчас очень активно набираются. И мы сами чувствуем по себе, что большое количество запросов приходит именно в этой области, и даже в связи с этим расширяем команду», – отметила руководитель отдела профессионального подбора персонала ManpowerGroup Russia & CIS Екатерина Калияниди.

В Минэкономразвития прогнозируют укрепление сложившейся тенденции. В официальном прогнозе рост промышленного производства ожидается в этом году на 2 %. Розничный товарооборот, по мнению экспертов, будет расти гораздо более медленными темпами.

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#производство #работа #экономика

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