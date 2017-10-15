В Благовещенске подвели итоги первой смены школы «Ералаш»

Вечером 15 октября в Grand Arena Ostrova Благовещенска были подведены итоги первой смены школы «Ералаш», которая в сентябре начала работать в областном центре. Состоялась презентация первых шести сюжетов, которые были отсняты в городе за это время.

Первую смену школы «Ералаш» в Благовещенске посещали около 100 человек. Они разбились на шесть детских «кинокомпаний», каждая из которых имела свое название. Для съемок ребята сами придумывали сюжеты. Также использовались сюжеты, уже «обкатанные» в «Ералаше» – их пересняли на благовещенской земле.

Все шесть сюжетов собравшиеся в Grand Arena Ostrova зрители увидели на большом экране. Ролики записывали в торговых центрах города, на набережной, улицах областного центра.

В мероприятии принял участие Борис Грачевский, который прилетел в Благовещенск утром 15 октября. Также в нем участвовал губернатор Амурской области Александр Козлов. Он подарил Грачевскому макет спутника, который ранее был отправлен в космос с космодрома Восточный, набор космического питания, а также вручил ему благодарственное письмо.

По окончанию показа сюжетов жюри выбрало победителей в нескольких номинациях: лучшие женская и мужская роли второго плана, лучшие главные женская и мужская роли, лучший сюжет и лучшая «кинокомпания».

Следующая смена в школе «Ералаш» в Благовещенске начнется 30 октября. Она продлится, как и первая, один месяц.

Борис Грачевский отметил, что в марте в Подмосковье состоится фестиваль «Ералаш», на который будут отобраны 5-6 человек из Благовещенска. Им оплатят перелет для участия в мероприятии.

Подробнее о том, что происходило в Grand Arena Ostrova, читайте в рубрике «Культпросвет».