Стали известны подробности убийства мужем жены в Новопетровке
Информированный источник поделился с ИА «Амур.инфо» некоторыми подробностями трагического инцидента, произошедшего в селе Новопетровка. Как сообщало информагентство, здесь 13 октября местный житель зарезал свою жену.
В частности, подтвердилась информация, что у убитой и ее мужа – пятеро детей. По словам источника, изначально в семье не наблюдалось никаких проблем. Погибшая по имени Елена вела нормальный образ жизни, как и ее супруг. В какой-то момент женщина вместе с детьми стала жить отдельно от мужа, в другом доме. Тот же начал преследовать супругу.
Убийство произошло не на глазах у детей, однако свидетельницей случившегося стала мать Елены. По информации источника, муж нанес жене несколько ударов ножом.
Сейчас дети находятся у родственников погибшей.
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