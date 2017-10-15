Стали известны подробности убийства мужем жены в Новопетровке

Фото: stav.kp.ru

В частности, подтвердилась информация, что у убитой и ее мужа – пятеро детей. По словам источника, изначально в семье не наблюдалось никаких проблем. Погибшая по имени Елена вела нормальный образ жизни, как и ее супруг. В какой-то момент женщина вместе с детьми стала жить отдельно от мужа, в другом доме. Тот же начал преследовать супругу.

Убийство произошло не на глазах у детей, однако свидетельницей случившегося стала мать Елены. По информации источника, муж нанес жене несколько ударов ножом.

Сейчас дети находятся у родственников погибшей.