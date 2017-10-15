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15октября
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сегодня, 20:39 2

Стали известны подробности убийства мужем жены в Новопетровке

Стали известны подробности убийства мужем жены в Новопетровке
Фото: stav.kp.ru

Информированный источник поделился с ИА «Амур.инфо» некоторыми подробностями трагического инцидента, произошедшего в селе Новопетровка. Как сообщало информагентство, здесь 13 октября местный житель зарезал свою жену.

В частности, подтвердилась информация, что у убитой и ее мужа – пятеро детей. По словам источника, изначально в семье не наблюдалось никаких проблем. Погибшая по имени Елена вела нормальный образ жизни, как и ее супруг. В какой-то момент женщина вместе с детьми стала жить отдельно от мужа, в другом доме. Тот же начал преследовать супругу.

Убийство произошло не на глазах у детей, однако свидетельницей случившегося стала мать Елены. По информации источника, муж нанес жене несколько ударов ножом.

Сейчас дети находятся у родственников погибшей.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    ...уколов ножом... Правильно будет - ножевых ран.

  • Терминатор

    Терминатор
    2 минуты назад

    Ну придурок по жизни. Лишил детей своими действиями сразу обоих родителей.

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