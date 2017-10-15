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15октября
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В Благовещенске пожилой женщине рассекло голову упавшим стеклом

В Благовещенске пожилой женщине рассекло голову упавшим стеклом

В воскресенье вечером, 15 октября, в Благовещенске произошел несчастный случай. Пожилой женщине на голову упал кусок стекла, и горожанка получила рассечение. Ее дочь говорит, что все могло закончиться гораздо хуже – стекло едва не задело 5-летнего ребенка.

Инцидент произошел возле дома по адресу: улица Калинина, 61. Пожилая женщина и ее внук возвращались домой, заходили в здание, когда на них сверху упал кусок стекла. Дочь пострадавшей Ксения рассказывает, что он, по-видимому, выпал из окна, расположенного в 4-м подъезде дома, с высоты 7-8 этажа.

«У нас в подъезде деревянные окна, и их постоянно открывают – курильщики, молодежь. Скорее всего, кто-то открыл окно, и стекло вылетело», – отмечает Ксения.

По ее словам, сейчас пострадавшая находится в больнице, ей делают снимок. Ребенок чудом не пострадал. Уже написано заявление в полицию.

В МО МВД России «Благовещенский» рассказали, что сообщение по данному факту поступило. Сейчас в этом подъезде ведутся ремонтно-строительные работы, и не исключено, что кусок стекла сдуло с подоконника ветром. Проводится проверка.

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#происшествия

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    в России хрен что получите. в нормальных странах адвокаты сами набегут и капусты состригут с виновных. у нас тысячи 2-3 в лучшем случае

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    Если б на мужика упало, то он ещё и виноват оказался б.

  • Кулема

    Кулема
    2 часа назад

    Калинина 61,так там всего два подъезда.

  • Ks

    Ks
    2 часа назад

    Кулема, здравствуйте! 4 подъезда там

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    не исключено, что кусок стекла сдуло с подоконника ветром.

    Не было ветра вечером. Исключите. Чтобы сдуло кусок стекла с подоконника нужен очень нехилый ветер.

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