В Благовещенске пожилой женщине рассекло голову упавшим стеклом

В воскресенье вечером, 15 октября, в Благовещенске произошел несчастный случай. Пожилой женщине на голову упал кусок стекла, и горожанка получила рассечение. Ее дочь говорит, что все могло закончиться гораздо хуже – стекло едва не задело 5-летнего ребенка.

Инцидент произошел возле дома по адресу: улица Калинина, 61. Пожилая женщина и ее внук возвращались домой, заходили в здание, когда на них сверху упал кусок стекла. Дочь пострадавшей Ксения рассказывает, что он, по-видимому, выпал из окна, расположенного в 4-м подъезде дома, с высоты 7-8 этажа.

«У нас в подъезде деревянные окна, и их постоянно открывают – курильщики, молодежь. Скорее всего, кто-то открыл окно, и стекло вылетело», – отмечает Ксения.

По ее словам, сейчас пострадавшая находится в больнице, ей делают снимок. Ребенок чудом не пострадал. Уже написано заявление в полицию.

В МО МВД России «Благовещенский» рассказали, что сообщение по данному факту поступило. Сейчас в этом подъезде ведутся ремонтно-строительные работы, и не исключено, что кусок стекла сдуло с подоконника ветром. Проводится проверка.