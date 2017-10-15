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На аэропортовской трассе столкнулись легковушки: есть погибший (видео)

На аэропортовской трассе столкнулись легковушки: есть погибший (видео)
Фото: ИА «Сканер»

В воскресенье, 15 октября, на аэропортовской трассе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили ранения.

Как передает ИА «Сканер», участники ДТП – Toyota Corolla и Toyota Prius. Corolla ехала в сторону аэропорта, Prius двигался ей навстречу – в направлении Благовещенска. В какой-то момент Corolla выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с Prius.

В результате столкновения погиб пассажир Toyota Corolla. Еще один пассажир этой машины – ребенок, а также ее водитель были доставлены в больницу. Еще два человека, которые находились в Corolla, покинули место аварии сами. В Prius пострадавших нет.

По данным ИА «Сканер», водитель Toyota Corolla находился за рулем в состоянии опьянения.

В областном УГИБДД ИА «Амур.инфо» сообщили, что официальная информация о происшествии появится позже.

Просмотров всего: 4207

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Одногруппник

    Одногруппник
    4 часа назад

    Когда же уже дойдёт до людей, что алкоголь и руль не совместимы!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Ну вот, отремонтировали дорогу на радость гонщикам. Хотя они и по старой-то носились сломя голову.

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    Генрих VI

    Ну вот, отремонтировали дорогу на радость гонщикам. Хотя они и по старой-то носились сломя голову.



    Что за бред винить в дтп хорошую дорогу？маразм？заметку прочитать не в состоянии уже？

  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Shift

    Генрих VI

    Ну вот, отремонтировали дорогу на радость гонщикам. Хотя они и по старой-то носились сломя голову.



    Что за бред винить в дтп хорошую дорогу？маразм？заметку прочитать не в состоянии уже？



    О, как! Заметку я прочитал, не волнуйтесь Вы так.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    Конечно маразм несешь, никто не волнуется! хорошая дорога и пьяный за рулем это не синоним. Надо уже как в Белоруссии забирать автомобили у лиц управляющих авто пьяными, тогда может будут задумываться, и реальные срока давать заключения.

  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    наказан виновник если всё по факту. а вот людей из приуса жалко никто им ничего не компенсирует если нет КАСКО

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Я вот интересуюсь, с какого хрена им(точнее ему, владельцу приуса) ничего не компенсируют? Сегодня закон новый вышел и теперь ОСАГО - это туалетная бумажка?

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Просто теперь у многих ОСАГО просто нет.....дорого для народа, поэтому предпочетают не страховаться. А для пьяных убийц за рулем я уже предлагала минимум 8 лет в колонии общего режима и приравнять дтп со смертельным исходом к умышленному убийству.....

  • Nikita1987

    Nikita1987
    42 минуты назад

    Покажите в каком месте там хорошая дорога? Даже на мягкой подвеске потряхивает...

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