На аэропортовской трассе столкнулись легковушки: есть погибший (видео)

Фото: ИА «Сканер»

В воскресенье, 15 октября, на аэропортовской трассе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили ранения.

Как передает ИА «Сканер», участники ДТП – Toyota Corolla и Toyota Prius. Corolla ехала в сторону аэропорта, Prius двигался ей навстречу – в направлении Благовещенска. В какой-то момент Corolla выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с Prius.

В результате столкновения погиб пассажир Toyota Corolla. Еще один пассажир этой машины – ребенок, а также ее водитель были доставлены в больницу. Еще два человека, которые находились в Corolla, покинули место аварии сами. В Prius пострадавших нет.

По данным ИА «Сканер», водитель Toyota Corolla находился за рулем в состоянии опьянения.

В областном УГИБДД ИА «Амур.инфо» сообщили, что официальная информация о происшествии появится позже.