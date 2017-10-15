Александр Козлов и Макар Черныш устроили дрифт-заезд под Благовещенском

В выходные, 14 и 15 октября, на картодроме «Юбилейный» вблизи Благовещенска проходит чемпионат областного центра по дрифту. В воскресенье соревнования посетил глава Амурской области Александр Козлов. Он и гонщик Макар Черныш провели совместный дрифт-заезд.

За рулем машины находился Макар Черныш, который прокатил губернатора по трассе. Перед этим глава региона облачился в специальную экипировку. «Входили в повороты с @chernish_makar Адреналин!» – написал о заезде Александр Козлов в своем Instagram.

14 октября на картодроме состоялись квалификационные заезды, в которых определились пары участников основного этапа состязаний – 15 октября. За победу борются 20 дрифтеров. Каждый из них совершает «прогревочный» заезд и два соревновательных. В итоге 10 парам гонщиков нужно сделать 30 заездов.