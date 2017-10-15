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15октября
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сегодня, 17:05 26

Александр Козлов и Макар Черныш устроили дрифт-заезд под Благовещенском

Александр Козлов и Макар Черныш устроили дрифт-заезд под Благовещенском

В выходные, 14 и 15 октября, на картодроме «Юбилейный» вблизи Благовещенска проходит чемпионат областного центра по дрифту. В воскресенье соревнования посетил глава Амурской области Александр Козлов. Он и гонщик Макар Черныш провели совместный дрифт-заезд.

За рулем машины находился Макар Черныш, который прокатил губернатора по трассе. Перед этим глава региона облачился в специальную экипировку. «Входили в повороты с @chernish_makar Адреналин!» – написал о заезде Александр Козлов в своем Instagram.

14 октября на картодроме состоялись квалификационные заезды, в которых определились пары участников основного этапа состязаний – 15 октября. За победу борются 20 дрифтеров. Каждый из них совершает «прогревочный» заезд и два соревновательных. В итоге 10 парам гонщиков нужно сделать 30 заездов.

Просмотров всего: 1892

#губернатор #спорт

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Стяжка

    Стяжка
    5 часов назад

    Я б наверное от одного звука и столба пыли на месте бы дрифтанула)) восхищаюсь отважными людьми, которые не боятся заниматься подобными видами спорта

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    5 часов назад

    показали губернатору плохой пример езды, сейчас на работу будет боком ездить.

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Какой же у нас смелый губернатор. Надо его на истребителе ещё прокатить и с парашютом спустить.

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    5 часов назад

    Здорово все таки когда глава региона молодой. Другие бы старперы дома в это время за кино сидели

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    Молодцы парни...норм, жаль места мало...

    И всеравно ШКМГ круче

  • икс7

    икс7
    4 часа назад

    налоги для жителей области поднял выше чем в других регионах, теперь куражится, молодец

  • Цунай

    Цунай
    4 часа назад

    А про прямой эфир и видеовопросы уже забыли?

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    Евгений Шувалов

    Здорово все таки когда глава региона молодой. Другие бы старперы дома в это время за кино сидели



    другие старперы работу работали бы...

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    Adolf

    Евгений Шувалов

    Здорово все таки когда глава региона молодой. Другие бы старперы дома в это время за кино сидели



    другие старперы работу работали бы...



    да хватит нытьуже...просто отлично, чтогубернатор присутствует на таких мероприятиях...в живую видит проблему и хочется верить, что не оставит ее без внимания. Трек нужен, хороший трек, а не это подобие..

  • Драгз

    Драгз
    4 часа назад

    Shift

    Adolf

    Евгений Шувалов

    Здорово все таки когда глава региона молодой. Другие бы старперы дома в это время за кино сидели



    другие старперы работу работали бы...



    да хватит нытьуже...просто отлично, чтогубернатор присутствует на таких мероприятиях...в живую видит проблему и хочется верить, что не оставит ее без внимания. Трек нужен, хороший трек, а не это подобие..



    Я хренею

    какую проблему

    область в жопе вот проблема

    трек нужен

    губернатор другой нужен

  • mix23

    mix23
    4 часа назад

    Не хватает нам подобия Примринга... Дядя Федорчук, подари нам трассу...

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Shift

    Adolf

    Евгений Шувалов

    Здорово все таки когда глава региона молодой. Другие бы старперы дома в это время за кино сидели



    другие старперы работу работали бы...



    да хватит нытьуже...просто отлично, чтогубернатор присутствует на таких мероприятиях...в живую видит проблему и хочется верить, что не оставит ее без внимания. Трек нужен, хороший трек, а не это подобие..



    назвать проблемы Амурской области? отсутствие заправок вдоль БАМа, отсутствие фельдшерских пунктов в бамовских поселках, многофункциональные пункты помощи вдоль трассы Амур построены, но стоят, заросшие травой... продолжить?

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Лихо сосунам пыль в глаза дрифтует губер.

  • Local

    Local
    3 часа назад



    На минуточку. Я бы чуть изменил заголовок на: МАКАР ЧЕРНЫШ УСТРОИЛ ДРИФТ-ЗАЕЗД для Александра Козлова ПОД БЛАГОВЕЩЕНСКОМ



    А высокопоставленный херой-дрифтер ловил адреналин в шлеме на пассажирском сидении. Впрочем, в шлеме ему не привыкать.

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Adolf

    Shift

    Adolf

    Евгений Шувалов

    Здорово все таки когда глава региона молодой. Другие бы старперы дома в это время за кино сидели



    другие старперы работу работали бы...



    да хватит нытьуже...просто отлично, чтогубернатор присутствует на таких мероприятиях...в живую видит проблему и хочется верить, что не оставит ее без внимания. Трек нужен, хороший трек, а не это подобие..



    назвать проблемы Амурской области? отсутствие заправок вдоль БАМа, отсутствие фельдшерских пунктов в бамовских поселках, многофункциональные пункты помощи вдоль трассы Амур построены, но стоят, заросшие травой... продолжить?



    продолжай конечно, только трек туда впиши, не забудь..

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    Shift

    Adolf

    Евгений Шувалов

    Здорово все таки когда глава региона молодой. Другие бы старперы дома в это время за кино сидели



    другие старперы работу работали бы...



    да хватит нытьуже...просто отлично, чтогубернатор присутствует на таких мероприятиях...в живую видит проблему и хочется верить, что не оставит ее без внимания. Трек нужен, хороший трек, а не это подобие..



    надо немного потерпеть, и верить, и будет новый трек

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Shift

    Adolf

    Shift

    Adolf

    Евгений Шувалов

    Здорово все таки когда глава региона молодой. Другие бы старперы дома в это время за кино сидели



    другие старперы работу работали бы...



    да хватит нытьуже...просто отлично, чтогубернатор присутствует на таких мероприятиях...в живую видит проблему и хочется верить, что не оставит ее без внимания. Трек нужен, хороший трек, а не это подобие..



    назвать проблемы Амурской области? отсутствие заправок вдоль БАМа, отсутствие фельдшерских пунктов в бамовских поселках, многофункциональные пункты помощи вдоль трассы Амур построены, но стоят, заросшие травой... продолжить?



    продолжай конечно, только трек туда впиши, не забудь..



    возглавь колонну..

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    Local



    На минуточку. Я бы чуть изменил заголовок на: МАКАР ЧЕРНЫШ УСТРОИЛ ДРИФТ-ЗАЕЗД для Александра Козлова ПОД БЛАГОВЕЩЕНСКОМ



    А высокопоставленный херой-дрифтер ловил адреналин в шлеме на пассажирском сидении. Впрочем, в шлеме ему не привыкать.



    такой заголовок может унизить честь и достоинство высокопоставленного дрифтера

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    рыдайте дальше...унылые вы, даже не понимаю, чего вы еще на плащади покрышки не жгете...революционеры диванные

  • 55

    55
    2 часа назад

    Что за что новость. Бодряк, он и в заднице бодряк. Чем удивить нас хотели?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Драгз
    Shift

    Adolf

    Евгений Шувалов

    Здорово все таки когда глава региона молодой. Другие бы старперы дома в это время за кино сидели



    другие старперы работу работали бы...



    да хватит нытьуже...просто отлично, чтогубернатор присутствует на таких мероприятиях...в живую видит проблему и хочется верить, что не оставит ее без внимания. Трек нужен, хороший трек, а не это подобие..



    Я хренею

    какую проблему

    область в жопе вот проблема

    трек нужен

    губернатор другой нужен


    В какой жопе?) Смешные вы) ну люди же все видят, не глупые, кого тут убедить пытаетесь?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    да пусть катается-будет что в старости на печке вспомнить

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Антон Макаров
    Драгз
    Shift

    Adolf

    Евгений Шувалов

    Здорово все таки когда глава региона молодой. Другие бы старперы дома в это время за кино сидели



    другие старперы работу работали бы...



    да хватит нытьуже...просто отлично, чтогубернатор присутствует на таких мероприятиях...в живую видит проблему и хочется верить, что не оставит ее без внимания. Трек нужен, хороший трек, а не это подобие..



    Я хренею

    какую проблему

    область в жопе вот проблема

    трек нужен

    губернатор другой нужен


    В какой жопе?) Смешные вы) ну люди же все видят, не глупые, кого тут убедить пытаетесь?


    Смешные вы. И да, люди всё видят. И идиотов во власти тоже видят, у которых Германия в Индонезию свинину продает. Дебилы.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Вот никак не пойму,а какой смысл этого вида спорта?

    Ну формула 1 понятно а здесь что нужно сделать чтобы стать победителем?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Черныш, Черныш, прием, прием, я Пламя!

    В квадрате Е4 все нормально

    Войска пьяны (победой), все повально

    И гордо реет над скалою наше знамя!

    (с)

  • Пыжыков

    Пыжыков
    53 минуты назад

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