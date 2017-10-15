«Человек-паук» спустился с крыши благовещенской многоэтажки (видео)

В воскресенье, 15 октября, жители одного из домов в микрорайоне Благовещенска стали очевидцами необычного зрелища. С крыши дома спустился мужчина в костюме Человека-паука с букетом цветов, который он вручил жительнице квартиры на 11 этаже.

Идея подарить цветы столь необычным способом пришла жителю Благовещенска Сергею. «Я занимаюсь видеосъемками, и у меня родилась идея снять что-нибудь необычное. Я, в сотрудничестве с цветочным магазином, решил сделать такой проект. Нашли человека, который спустится с дома – промышленного альпиниста. Он и надел костюм Человека-паука. Но мне некому было дарить букет. Тогда я обратился к своему знакомому – соседу, предложив сделать приятный сюрприз для его жены. Он сейчас находится в командировке. Знакомый дал добро», – рассказал Сергей ИА «Амур.инфо».

Съемка спуска с крыши «Человека-паука» велась с земли и с воздуха с помощью квадрокоптера. Кроме того, скрытая камера была предварительно установлена в квартире «виновницы торжества». Сама девушка ни о чем не догадывалась.

Дом, где происходило действо, находится по адресу: Игнатьевское шоссе, 14/5. Чтобы осуществить задуманное, Сергей договорился с управляющей компанией дома, и участников проекта пустили на крышу. Там альпинист переоделся в костюм «паука» и начал спускаться к окнам квартиры на 11 этаже с букетом цветов, который для этого изготовили в цветочном салоне. Спуск занял несколько минут. Сам дом, говорит Сергей, 14-этажный, плюс технический этаж.

Необычный гость постучал в окно, и девушка взяла букет, испытав бурю эмоций. Горожанка пояснила, что муж ей часто дарит цветы, однако таким способом – еще ни разу.

На спуск «паука» обратили внимание многие жители дома. Теперь, говорит Сергей, по-видимому, маленьким детям придется объяснять, откуда в Благовещенске взялся голливудский супергерой.

Полная версия видео будет опубликована на Амур.инфо позже.