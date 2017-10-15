Тындинец лишился отары баранов при загадочных обстоятельствах

Фото: aabadenhorst.com

В социальных сетях просят откликнуться жителей Тынды. На краю города во время выпаса стада баранов часть из них – 20 голов – пропала. Хозяин животных говорит, что они, по-видимому, ушли в неизвестном направлении, отделившись от остальных.

По словам жителя Тынды и владельца баранов Анара, инцидент произошел 13 октября. Скорее всего, животных что-то напугало. «Такое обычно бывает при нападении голодных собак. Бараны пугаются и уходят», – отмечает он.

Амурчанин пояснил, что в полицию пока не обращался, решив бросить клич через социальные сети. Всех, кому что-либо известно о местонахождении потерявшихся животных, просят сообщить по телефону: 8-914-588-89-48 (Анар).