Экспертизу РИСЗ Приамурья продлили до января 2018 года
Сроки проведения экспертизы региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ) Приамурья снова сдвинулись. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Амурской области. На этот раз предполагается, что экспертизу завершат в январе 2018 года.
«Суд, рассмотрев ходатайство эксперта, считает его подлежащим удовлетворению и на основании статьи 118 АПК РФ продляет срок проведения экспертизы до 10 января 2018 года», – сообщается в определении суда от 12 октября.
Судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о возобновлении производства по делу, назначили на 10 января 2018 года, оно начнется в 11:00.
«Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ», – отмечается в определении.
Как сообщало Амур.инфо, в суде решается спор министерства здравоохранения Амурской области и компании, которая поставила в Приамурье региональную информационную систему здравоохранения. Выяснилось, что многие функции РИСЗ не работают. В самой компании, впрочем, данный факт отрицают.
В министерстве хотят принудить поставщика привести систему в порядок, чтобы с ней можно было полноценно работать.
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