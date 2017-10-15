Экспертизу РИСЗ Приамурья продлили до января 2018 года

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Сроки проведения экспертизы региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ) Приамурья снова сдвинулись. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Амурской области. На этот раз предполагается, что экспертизу завершат в январе 2018 года.

«Суд, рассмотрев ходатайство эксперта, считает его подлежащим удовлетворению и на основании статьи 118 АПК РФ продляет срок проведения экспертизы до 10 января 2018 года», – сообщается в определении суда от 12 октября.

Судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о возобновлении производства по делу, назначили на 10 января 2018 года, оно начнется в 11:00.

«Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ», – отмечается в определении.

Как сообщало Амур.инфо, в суде решается спор министерства здравоохранения Амурской области и компании, которая поставила в Приамурье региональную информационную систему здравоохранения. Выяснилось, что многие функции РИСЗ не работают. В самой компании, впрочем, данный факт отрицают.

В министерстве хотят принудить поставщика привести систему в порядок, чтобы с ней можно было полноценно работать.