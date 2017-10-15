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Уроженка Приамурья прошла кастинг «Танцев» на канале ТНТ

Уроженка Приамурья прошла кастинг «Танцев» на канале ТНТ

Уроженка села Соловьёвск Тындинского района Елена Стенькина сумела пройти кастинг четвертого сезона телепроекта «Танцы» на канале ТНТ. 26-летняя девушка, представляющая Москву, покорила одного из членов жюри проекта своим выступлением с аккордеоном.

Кастинг «Танцев» проходил в Москве. В эфире ТНТ его показали 14 октября. «Добро» на участие Елены в проекте дал член жюри Сергей Светлаков. «Увидимся!» – сказал он девушке.

Сама Елена Стенькина после кастинга отметила, что не ожидала успеха. «Я на 120 процентов была уверена, что меня не возьмут», – поделилась она.

Кроме Елены кастинг удалось пройти и уроженке соседнего с Приамурьем региона, Забайкалья, – Светлане Чулковой, пишет «Забмедиа».

Посмотреть программу с участием Елены Стенькиной можно по ссылке.

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#отдых #ТВ

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