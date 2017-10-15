Уроженка Приамурья прошла кастинг «Танцев» на канале ТНТ

Уроженка села Соловьёвск Тындинского района Елена Стенькина сумела пройти кастинг четвертого сезона телепроекта «Танцы» на канале ТНТ. 26-летняя девушка, представляющая Москву, покорила одного из членов жюри проекта своим выступлением с аккордеоном.

Кастинг «Танцев» проходил в Москве. В эфире ТНТ его показали 14 октября. «Добро» на участие Елены в проекте дал член жюри Сергей Светлаков. «Увидимся!» – сказал он девушке.

Сама Елена Стенькина после кастинга отметила, что не ожидала успеха. «Я на 120 процентов была уверена, что меня не возьмут», – поделилась она.

Кроме Елены кастинг удалось пройти и уроженке соседнего с Приамурьем региона, Забайкалья, – Светлане Чулковой, пишет «Забмедиа».

Посмотреть программу с участием Елены Стенькиной можно по ссылке.