Очевидцы: в Благовещенске маршрутный автобус ехал по встречной полосе (видео)

В социальных сетях появилось видео инцидента с маршрутным автобусом в Благовещенске. Как сообщают очевидцы, общественный транспорт ехал по встречной полосе. В какой из дней был снят ролик, не уточняется.

По информации свидетеля, нарушение ПДД автобусом произошло на улице Кольцевой. При этом инцидент попал в поле зрения сотрудников ДПС. Теперь водителю придется отвечать по закону.

Официальной информации по данному факту пока не поступало.

Видео: instagram.com/mreporter_blg