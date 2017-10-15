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15октября
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сегодня, 12:32 1

Очевидцы: в Благовещенске маршрутный автобус ехал по встречной полосе (видео)

Очевидцы: в Благовещенске маршрутный автобус ехал по встречной полосе (видео)

В социальных сетях появилось видео инцидента с маршрутным автобусом в Благовещенске. Как сообщают очевидцы, общественный транспорт ехал по встречной полосе. В какой из дней был снят ролик, не уточняется.

По информации свидетеля, нарушение ПДД автобусом произошло на улице Кольцевой. При этом инцидент попал в поле зрения сотрудников ДПС. Теперь водителю придется отвечать по закону.

Официальной информации по данному факту пока не поступало.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 2236

#интернет #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    Уже стоит вводить сотрудникам ГИБДД плановые еженедельные операции "НЕАДЕКВАТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО АВТОБУСА", практически каждый день наблюдаю как данная категория лиц нарушает ПДД, то на красный свет проедут, то скорость превышают, соответственно тормозят потом что внутри все падают. Администрации города уже стоит проявить бдительность, и обратить внимания на давнею проблему, если сотрудники ДПС слепы.

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