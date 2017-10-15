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15октября
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сегодня, 12:13 6

В окрестностях Свободного хотят построить еще один завод

В окрестностях Свободного хотят построить еще один завод
Фото: sputnik-georgia.ru; alekseevsk.ru

В Приамурье хотят построить новый завод – по производству пластмассы. Он должен разместиться в окрестностях Свободного. Работы по возведению объекта планирует начать одна из компаний.

О том, что возле Свободного хотят построить новый завод, рассказал губернатор Амурской области Александр Козлов, который 13 октября посетил город с рабочим визитом. В ходе поездки он побывал, в частности, на ДЭП 191, где встретился с работниками дорожного хозяйства, поздравив их с предстоящим Днем дорожника, вручил благодарственные письма отличникам труда, пишет пресс-служба администрации Свободного.

Подробности строительства нового завода, а также примерные сроки его возведения пока не сообщаются.

Ранее в районе Свободного началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Как сообщало Амур.инфо, он должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа.

Просмотров всего: 897

#производство #Свободный #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Пуля28

    Пуля28
    3 часа назад

    Точные координаты известны? Землю уже успели хитрые в собственность оформить?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Хм... Надеюсь, Свободный станет вскоре современным промышленным центром.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Молодцы, скоро будем есть пластмассовые продукты. Такая практика уже есть - рис из пластмассы и крахмала, по вкусу напоминает полиэтиленовый пакет. Не пробовали? Кстати производство одно из самых выгодных. А ключевое слово ХОТЯТ.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    Это конец подумал Щтирлиц,и поехал ловить рыбу и отдыхать выше по течению Зеи...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    YRKAGRA

    Это конец подумал Щтирлиц,и поехал ловить рыбу и отдыхать выше по течению Зеи...



    Ибо ниже по течению все вымерло и земля и вода...

  • DimonS

    DimonS
    28 минут назад

    Алиса65

    по вкусу напоминает полиэтиленовый пакет. Не пробовали?



    Я вижу вы спец в поедании целлофановых пакетов. Поделитесь впечатлениями.

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