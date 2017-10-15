В окрестностях Свободного хотят построить еще один завод
В Приамурье хотят построить новый завод – по производству пластмассы. Он должен разместиться в окрестностях Свободного. Работы по возведению объекта планирует начать одна из компаний.
О том, что возле Свободного хотят построить новый завод, рассказал губернатор Амурской области Александр Козлов, который 13 октября посетил город с рабочим визитом. В ходе поездки он побывал, в частности, на ДЭП 191, где встретился с работниками дорожного хозяйства, поздравив их с предстоящим Днем дорожника, вручил благодарственные письма отличникам труда, пишет пресс-служба администрации Свободного.
Подробности строительства нового завода, а также примерные сроки его возведения пока не сообщаются.
Ранее в районе Свободного началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Как сообщало Амур.инфо, он должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа.
Просмотров всего: 897
#производство #Свободный #строительство #экономика