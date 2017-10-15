Борис Грачевский прилетел в Благовещенск

Создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский прибыл в Благовещенск 15 октября утренним авиарейсом. Он примет участие в презентации сюжетов «Ералаша», которые были сняты здесь, в областном центре.

Как сообщало Амур.инфо, в середине сентября в Благовещенске начала работу «экспресс-студия» киножурнала «Ералаш». В частности, для юных горожан проводили мастер-классы, вели съемки сюжетов с их участием. Вечером 15 октября будут подведены итоги этой работы, рассказала информагентству координатор работы «экспресс-студии» Анастасия Азарова.

Презентация сюжетов и подведение итогов работы местной «экспресс-студии» состоятся сегодня в Grand Arena Ostrova, начало – в 19:00. Вход свободный.

Борис Грачевский покинет Благовещенск на следующий день, 16 октября.