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15октября
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сегодня, 11:56 0

Борис Грачевский прилетел в Благовещенск

Борис Грачевский прилетел в Благовещенск

Создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский прибыл в Благовещенск 15 октября утренним авиарейсом. Он примет участие в презентации сюжетов «Ералаша», которые были сняты здесь, в областном центре.

Как сообщало Амур.инфо, в середине сентября в Благовещенске начала работу «экспресс-студия» киножурнала «Ералаш». В частности, для юных горожан проводили мастер-классы, вели съемки сюжетов с их участием. Вечером 15 октября будут подведены итоги этой работы, рассказала информагентству координатор работы «экспресс-студии» Анастасия Азарова.

Презентация сюжетов и подведение итогов работы местной «экспресс-студии» состоятся сегодня в Grand Arena Ostrova, начало – в 19:00. Вход свободный.

Борис Грачевский покинет Благовещенск на следующий день, 16 октября.

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#визиты

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