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сегодня, 11:10 11

В Приамурье мужчина зарезал собственную жену

В Приамурье мужчина зарезал собственную жену
Фото: ullica.ru

В селе Новопетровка Приамурья произошла трагедия. Один из местных жителей зарезал собственную жену. По информации источника ИА «Амур.инфо», семья, где произошло убийство, многодетная – в ней пять детей.

В СУ СКР по Амурской области информагентству подтвердили факт убийства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 13 октября в вечернее время. Было возбуждено уголовное дело, в настоящее время подозреваемый задержан. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Просмотров всего: 2250

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    А нельзя написасать проще:зарезал жену"? Зачем лишнее слово, и что значит собственную? Она сто - "собственность"?

  • NikaK

    NikaK
    2 часа назад

    Бедные дети....

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Наверное в детдоме будет лучше, чем с алкашами родителями. Такое пережить - убийство матери на глазах у детей. Допились.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Леонидова

    Наверное в детдоме будет лучше, чем с алкашами родителями. Такое пережить - убийство матери на глазах у детей. Допились.



    В детстве лежала я как-то в больничке, и в палате со мной была девочка моего возраста - лет девяти-десяти, детдомовская: пьющие родители, отец избил мать, ее и брата, затем с топором гонялся за ними, мать убил, а ей на память на голове оставил небольшой, но глубокий шрам. Она спокойно так, обыденно рассказывала то, что я просто не в состоянии была уместить в своем сознании. Что для меня являлось дичайшим ужасом, для нее не было чем-то, из ряда вон выходящим.

  • Best@

    Best@
    1 час назад

    Ужас! Что творится? Страдают всегда дети. Как эти алкаши надоели. Всё из-за пьянства родимого, которое для алкашей дороже семьи, в том числе и собственных детей. Как так живут: пьют-рожают, рожают-пьют и снова всё по кругу...?

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Эти дети многое видели и ко всему привыкают... У нас в детстве быа в селе одна семья на все село - ребятишек не счесть,толи10, то ли11, все вповалку спали на тряпках на полу, а родители на кровати. В школе их брезговали,от них пахло мочой и грязью..Отец пил по черному, избивал каждый день и жену и детей, а она рожала.Беременная не беременная трепка ежедневная. Старшая девочка, которая не от него, в школу ходила с синяками. Отвечать на уроках боялась,запуганая забитая. Потом у папашки случился инфаркт, и он бросил пить. Трепку устраивал жене за срач дома, как то порезал ее, что не убраласьк его приходу....С тюрьмы пришел л тихий не драчливый, больной. И наступило счастье в семье))))

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    Best@

    Ужас! Что творится? Страдают всегда дети. Как эти алкаши надоели. Всё из-за пьянства родимого, которое для алкашей дороже семьи, в том числе и собственных детей. Как так живут: пьют-рожают, рожают-пьют и снова всё по кругу...?



    Социальная эволюция общества - дети вырастут и будут на глазах своих детей убивать их мать, а эти дети вырастут и будут ...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Леонидова

    Эти дети многое видели и ко всему привыкают... У нас в детстве быа в селе одна семья на все село - ребятишек не счесть,толи10, то ли11, все вповалку спали на тряпках на полу, а родители на кровати. В школе их брезговали,от них пахло мочой и грязью..Отец пил по черному, избивал каждый день и жену и детей, а она рожала.Беременная не беременная трепка ежедневная. Старшая девочка, которая не от него, в школу ходила с синяками. Отвечать на уроках боялась,запуганая забитая. Потом у папашки случился инфаркт, и он бросил пить. Трепку устраивал жене за срач дома, как то порезал ее, что не убраласьк его приходу....С тюрьмы пришел л тихий не драчливый, больной. И наступило счастье в семье))))



    Но срач в квартире так и остался))), потом дорезал ее все - таки. И наступило счастье для детей.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    57 минут назад

    Слов не,точнее слова есть,но в зомбоящике их заменяет пи-пи...дичь ,ДА,но хоть не съел,уже хоть это хорошо

  • vertex

    vertex
    54 минуты назад

    YRKAGRA

    Слов не,точнее слова есть,но в зомбоящике их заменяет пи-пи...дичь ,ДА,но хоть не съел,уже хоть это хорошо



    Мог бы ею и детей накормить, он же не браконьер по тайге животных бить.

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