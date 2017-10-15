В Приамурье мужчина зарезал собственную жену

Фото: ullica.ru

В селе Новопетровка Приамурья произошла трагедия. Один из местных жителей зарезал собственную жену. По информации источника ИА «Амур.инфо», семья, где произошло убийство, многодетная – в ней пять детей.

В СУ СКР по Амурской области информагентству подтвердили факт убийства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 13 октября в вечернее время. Было возбуждено уголовное дело, в настоящее время подозреваемый задержан. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#криминал #происшествия

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Александр Авдеев