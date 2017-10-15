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15октября
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На турнир по вольной борьбе в Благовещенске приехали спортсмены из Израиля

На турнир по вольной борьбе в Благовещенске приехали спортсмены из Израиля

В выходные, 14 и 15 октября, в Благовещенске проходит 15-й всероссийский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Алексея Ковалева. За победу борются спортсмены из 10 российских регионов. Кроме того, среди участников – команда, представляющая Израиль.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» тренер по вольной борьбе, судья Руслан Мухамединов, всего в турнире участвуют 152 вольника из Приамурья, Сахалина, Якутии, ЕАО, Хакасии, Красноярского края и других регионов. В субботу состоялись предварительные встречи, а в воскресенье проходят финальные.

Спортсмены борются за победу в спорткомплексе «Юность». Они соревнуются в 8 весовых категориях – от 57 до 125 килограммов.

Участники турнира в случае успеха могут получить звание мастер спорта Российской Федерации.

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