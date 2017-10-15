Более половины опрошенных россиян верят в перспективы Дальнего Востока

Фото: russiatrek.org

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование о том, как россияне оценивают Дальний Восток. Для этого был проведен опрос, больше половины участников которого (53 %) сочли, что макрорегион может стать одной из наиболее развитых и процветающих территорий страны.

Как сообщает Deita.ru со ссылкой на Минвостокразвития, при этом 11 % респондентов уверены, что Дальний Восток уже стал такой территорией.

Отдельно в исследовании выделяют молодежь. 25 % молодых людей, которые участвовали в опросе, считают макрорегион уже одним из наиболее развитых в России. 42 % полагают, что эта территория станет одной из наиболее процветающих в течение ближайших 20 лет.

Около 6-11 % участников опроса готовы рассматривать Дальний Восток в качестве потенциального места жительства.